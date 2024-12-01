В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео
Категорія
Події
Дата публікації

В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео

В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео
Read in English
Джерело:  online.ua

У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на заводі "Полістирол-буд". Площа пожежі сягає 1,5 тисячі квадратних метрів.

Головні тези:

  • У Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі “Полістирол-буд” з площею пожежі 1,5 тисячі квадратних метрів.
  • Причина загоряння наразі невідома.
  • МНС району рекомендує мешканцям дотримуватися заходів безпеки та вживати заходів для захисту здоров'я у зв'язку з викидами речовин.
  • Також обговорюється можливе використання спіненого поліетилену для маскування від тепловізорів та виготовлення деталей дронів.

Що відомо про масштабну пожежу в Єкатеринбурзі РФ

Як зазначають росЗМІ, полум'я охопило цех з виробництва полістиролу. За інформацією МНС у Свердловській області, площа пожежі сягає 1,5 тисячі квадратних метрів. На місці події працюють 62 рятувальники та 22 одиниці техніки.

Цех розташований неподалік аеропорту Кольцове, проте причина займання наразі невідома.

Фото — росЗМІ

Місцевим жителям порадили дотримуватися заходів безпеки: не відкривати вікна, пити більше води, промивати очі, ніс і горло, а також виходити на вулицю лише в масках або респіраторах. МНС Росії також повідомило про одного постраждалого.

У мережі зазначають, що спінений поліетилен, який виготовляється на подібних підприємствах, може використовуватися для маскування від тепловізорів, а інші матеріали — для виробництва деталей дронів.

Що відбувалося у Башкирії 26 листопада

Ввечері 26 листопада місцеві мешканці почули гучні вибухи у республіці Башкортостан, що є суб'єктом Російської Федерації.

Це відбувалося у місті Салават, яке розташоване за 1200 км від кордону України.

Спочатку місцеві ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що тамтешнє НПЗ атакують невідомі ударні дрони.

Однак згодом телеграм-канал ASTRA оприлюднив альтернативну версію подій.

Так, адміністратори каналу стверджують, що у Салаваті “Кукурузник” АН-2 залетів у закриту зону, де його прийняли за український безпілотник.

Після цього у місті одразу ввімкнули сирену повітряної тривоги, а охорона НПЗ “Газпром” відкрила по російському літаку вогонь.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР дронами атакувало Саратовський НПЗ — джерела
Бавовна
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російські НПЗ опинилися на межі закриття
НПЗ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакують НПЗ у Башкирії — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?