В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео

У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на заводі "Полістирол-буд". Площа пожежі сягає 1,5 тисячі квадратних метрів.
Головні тези:
- У Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі “Полістирол-буд” з площею пожежі 1,5 тисячі квадратних метрів.
- Причина загоряння наразі невідома.
- МНС району рекомендує мешканцям дотримуватися заходів безпеки та вживати заходів для захисту здоров'я у зв'язку з викидами речовин.
- Також обговорюється можливе використання спіненого поліетилену для маскування від тепловізорів та виготовлення деталей дронів.
Що відомо про масштабну пожежу в Єкатеринбурзі РФ
Як зазначають росЗМІ, полум'я охопило цех з виробництва полістиролу. За інформацією МНС у Свердловській області, площа пожежі сягає 1,5 тисячі квадратних метрів. На місці події працюють 62 рятувальники та 22 одиниці техніки.
Цех розташований неподалік аеропорту Кольцове, проте причина займання наразі невідома.
У мережі зазначають, що спінений поліетилен, який виготовляється на подібних підприємствах, може використовуватися для маскування від тепловізорів, а інші матеріали — для виробництва деталей дронів.
Що відбувалося у Башкирії 26 листопада
Ввечері 26 листопада місцеві мешканці почули гучні вибухи у республіці Башкортостан, що є суб'єктом Російської Федерації.
Це відбувалося у місті Салават, яке розташоване за 1200 км від кордону України.
Спочатку місцеві ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що тамтешнє НПЗ атакують невідомі ударні дрони.
Однак згодом телеграм-канал ASTRA оприлюднив альтернативну версію подій.
Так, адміністратори каналу стверджують, що у Салаваті “Кукурузник” АН-2 залетів у закриту зону, де його прийняли за український безпілотник.
Після цього у місті одразу ввімкнули сирену повітряної тривоги, а охорона НПЗ “Газпром” відкрила по російському літаку вогонь.
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