В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео

У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на заводі "Полістирол-буд". Площа пожежі сягає 1,5 тисячі квадратних метрів.

Що відомо про масштабну пожежу в Єкатеринбурзі РФ

Як зазначають росЗМІ, полум'я охопило цех з виробництва полістиролу. За інформацією МНС у Свердловській області, площа пожежі сягає 1,5 тисячі квадратних метрів. На місці події працюють 62 рятувальники та 22 одиниці техніки.

Цех розташований неподалік аеропорту Кольцове, проте причина займання наразі невідома.

Фото — росЗМІ

Місцевим жителям порадили дотримуватися заходів безпеки: не відкривати вікна, пити більше води, промивати очі, ніс і горло, а також виходити на вулицю лише в масках або респіраторах. МНС Росії також повідомило про одного постраждалого. Поширити

У мережі зазначають, що спінений поліетилен, який виготовляється на подібних підприємствах, може використовуватися для маскування від тепловізорів, а інші матеріали — для виробництва деталей дронів.

Що відбувалося у Башкирії 26 листопада

Ввечері 26 листопада місцеві мешканці почули гучні вибухи у республіці Башкортостан, що є суб'єктом Російської Федерації.

Це відбувалося у місті Салават, яке розташоване за 1200 км від кордону України.

Спочатку місцеві ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що тамтешнє НПЗ атакують невідомі ударні дрони.

Однак згодом телеграм-канал ASTRA оприлюднив альтернативну версію подій.

Так, адміністратори каналу стверджують, що у Салаваті “Кукурузник” АН-2 залетів у закриту зону, де його прийняли за український безпілотник.