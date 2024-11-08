ГУР дронами атакувало Саратовський НПЗ — джерела

За атакою безпілотників на нафтопереробний завод "Роснафти" у російському місті Саратов в ніч проти 8 листопада стоїть Головне управління розвідки МОУ. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Підрозділами ГУР нанесено вогневе ураження по Саратовському НПЗ

Цієї ночі дрони Головного управління розвідки долетіли до російського Саратова та влучили у місцевий нафтопереробний завод.

Інформацію про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і знаходиться НПЗ, підтвердили не лише мешканці у соцмережах, а й місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи у місті — роботою ППО по БПЛА. Він підтвердив, що частина “обломков” впала на територію нафтопереробного заводу. Поширити

Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.

Саратовський нафтопереробний завод раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснєфть".

Атака дронів на Саратовський НПЗ: що відомо

Жителі Саратова в ніч проти 8 листопада повідомили про пожежу в районі місцевого НПЗ після атаки БПЛА.

При цьому частина жителів стверджує, що горить смолоскип НПЗ. Підтверджень цієї інформації поки немає.