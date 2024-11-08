ГУР дронами атакувало Саратовський НПЗ — джерела

За атакою безпілотників на нафтопереробний завод "Роснафти" у російському місті Саратов в ніч проти 8 листопада стоїть Головне управління розвідки МОУ. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Головне управління розвідки МОУ стоїть за атакою дронів на Саратовський НПЗ, яка сталася у ніч на 8 листопада.
- Інформацію про вибухи у районі нафтопереробного заводу підтверджує місцева влада та жителі Саратова.
- Причиною пожежі на НПЗ, за словами губернатора області, стала робота ППО по безпілотниках.
- Частина уламків від ураження безпілотниками впала на територію нафтопереробного заводу.
- Саратовський НПЗ, раніше відомий як завод “Крекінг”, входить до структури компанії “Роснєфть”.
Підрозділами ГУР нанесено вогневе ураження по Саратовському НПЗ
Цієї ночі дрони Головного управління розвідки долетіли до російського Саратова та влучили у місцевий нафтопереробний завод.
Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.
Саратовський нафтопереробний завод раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснєфть".
Атака дронів на Саратовський НПЗ: що відомо
Жителі Саратова в ніч проти 8 листопада повідомили про пожежу в районі місцевого НПЗ після атаки БПЛА.
При цьому частина жителів стверджує, що горить смолоскип НПЗ. Підтверджень цієї інформації поки немає.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-