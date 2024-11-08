ГУР дронами атаковало Саратовский НПЗ — источники
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ГУР дронами атаковало Саратовский НПЗ — источники

Бавовна
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Источник:  online.ua

За атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском городе Саратов в ночь на 8 ноября стоит Главное управление разведки МОУ. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

Главные тезисы

  • Ночью на 8 ноября ГУР дронами атаковало Саратовский НПЗ, входящий в структуру Роснефти.
  • Источники сообщают, что за атакой стоит Главное управление разведки МОУ.
  • В результате атаки возник пожар на НПЗ, который якобы был потушен работой ПВО.
  • Часть обломков от поражения беспилотниками упала на территорию завода, попав в нефтеперерабатывающие установки и резервуары.
  • Местные жители подтверждают факт взрывов, а губернатор региона заявил о будто бы ликвидации беспилотников над территорией города.

Подразделениями ГУР нанесено огневое поражение по Саратовскому НПЗ

Этой ночью дроны Главного управления разведки долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод.

Информацию о многочисленных взрывах в Заводском районе Саратова, где находится НПЗ, подтвердили не только жители в соцсетях, но и местные власти. Губернатор Саратовской области объяснил взрывы в городе — работой ПВО по БПЛА. Он подтвердил, что часть обломков упала на территорию нефтеперерабатывающего завода.

Местные СМИ подтверждают, что беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод ранее известен как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Атака дронов на Саратовский НПЗ: что известно

Жители Саратова в ночь на 8 ноября сообщили о пожаре в районе местного НПЗ после атаки БПЛА.

При этом часть жителей утверждает, что горит факел НПЗ. Подтверждений этой информации пока нет.

Губернатор сообщил, что ночью над территорией Саратова был ликвидирован БПЛА, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. В этом районе расположен Саратовский НПЗ.

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