ГУР дронами атаковало Саратовский НПЗ — источники

За атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском городе Саратов в ночь на 8 ноября стоит Главное управление разведки МОУ. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- Ночью на 8 ноября ГУР дронами атаковало Саратовский НПЗ, входящий в структуру Роснефти.
- Источники сообщают, что за атакой стоит Главное управление разведки МОУ.
- В результате атаки возник пожар на НПЗ, который якобы был потушен работой ПВО.
- Часть обломков от поражения беспилотниками упала на территорию завода, попав в нефтеперерабатывающие установки и резервуары.
- Местные жители подтверждают факт взрывов, а губернатор региона заявил о будто бы ликвидации беспилотников над территорией города.
Подразделениями ГУР нанесено огневое поражение по Саратовскому НПЗ
Этой ночью дроны Главного управления разведки долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод.
Местные СМИ подтверждают, что беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод ранее известен как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".
Атака дронов на Саратовский НПЗ: что известно
Жители Саратова в ночь на 8 ноября сообщили о пожаре в районе местного НПЗ после атаки БПЛА.
При этом часть жителей утверждает, что горит факел НПЗ. Подтверждений этой информации пока нет.
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