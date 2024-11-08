ГУР дронами атаковало Саратовский НПЗ — источники

За атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском городе Саратов в ночь на 8 ноября стоит Главное управление разведки МОУ. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

Подразделениями ГУР нанесено огневое поражение по Саратовскому НПЗ

Этой ночью дроны Главного управления разведки долетели до российского Саратова и попали в местный нефтеперерабатывающий завод.

Информацию о многочисленных взрывах в Заводском районе Саратова, где находится НПЗ, подтвердили не только жители в соцсетях, но и местные власти. Губернатор Саратовской области объяснил взрывы в городе — работой ПВО по БПЛА. Он подтвердил, что часть обломков упала на территорию нефтеперерабатывающего завода. Поделиться

Местные СМИ подтверждают, что беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода, а также в резервуары с мазутом.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод ранее известен как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Атака дронов на Саратовский НПЗ: что известно

Жители Саратова в ночь на 8 ноября сообщили о пожаре в районе местного НПЗ после атаки БПЛА.

При этом часть жителей утверждает, что горит факел НПЗ. Подтверждений этой информации пока нет.