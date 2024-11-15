Російські НПЗ опинилися на межі закриття

Згідно з даними іноземних журналістів, щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені зупинити переробку або скоротити обсяги виробництва.
Головні тези:
- Зупинка або скорочення виробництва нафтопереробних заводів вказує на серйозні проблеми у РФ.
- Події останніх місяців показали, що російська нафтопереробна промисловість опинилася під великим тиском з боку зовнішніх факторів.
- У Росії є близько 30 НПЗ.
Що відбувається з російськими НПЗ
Як вдалося дізнатися журналістам, масштабні проблеми почалися через шалені збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.
Насамперед йдеться про 3 російських заводи — Туапсинський, Ільський і Новошахтинський — вони призупинили або скоротили обсяги виробництва протягом останнього часу.
Що важливо розуміти, закриття нафтопереробних заводів вказує на серйозні проблеми російської нафтопереробної промисловості.
Ні для кого не секрет, що вона опинилася під прицілом атак українських безпілотників, західних санкцій проти Росії, які змушують нафтопереробників продавати паливо зі знижкою, а також високих відсоткових ставок.
Держбюджет Росії також страждає
За словами аналітиків, криза призводить до скорочення експорту палива і знижує доходи компаній.
Варто зазначити, що це у свою чергу призводить до зменшення надходжень до державного бюджету в умовах високої інфляції та невизначеності на енергетичних ринках, які і без того стурбовані млявим попитом.
Варто звернути увагу на те, що країна-агресорка РФ має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, не враховуючи кілька малих заводів, які здатні переробляти 5,5 млн барелів на добу.
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