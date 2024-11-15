Згідно з даними іноземних журналістів, щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені зупинити переробку або скоротити обсяги виробництва.

Що відбувається з російськими НПЗ

Як вдалося дізнатися журналістам, масштабні проблеми почалися через шалені збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.

Насамперед йдеться про 3 російських заводи — Туапсинський, Ільський і Новошахтинський — вони призупинили або скоротили обсяги виробництва протягом останнього часу.

Що важливо розуміти, закриття нафтопереробних заводів вказує на серйозні проблеми російської нафтопереробної промисловості.

Ні для кого не секрет, що вона опинилася під прицілом атак українських безпілотників, західних санкцій проти Росії, які змушують нафтопереробників продавати паливо зі знижкою, а також високих відсоткових ставок.

Держбюджет Росії також страждає

За словами аналітиків, криза призводить до скорочення експорту палива і знижує доходи компаній.

Варто зазначити, що це у свою чергу призводить до зменшення надходжень до державного бюджету в умовах високої інфляції та невизначеності на енергетичних ринках, які і без того стурбовані млявим попитом.

Найменш технологічні російські нафтопереробні заводи, які не виробляють преміальних видів палива, постраждали найбільше, зазнавши збитків до 102 доларів за метричну тонну протягом кількох місяців другої половини 2024 року. Поширити

Варто звернути увагу на те, що країна-агресорка РФ має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, не враховуючи кілька малих заводів, які здатні переробляти 5,5 млн барелів на добу.