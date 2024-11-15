Согласно данным иностранных журналистов, по меньшей мере три российских нефтеперерабатывающих завода были вынуждены остановить переработку или сократить объемы производства.
Главные тезисы
- Остановка или сокращение производства нефтеперерабатывающих заводов указывает на серьезные проблемы в РФ.
- События последних месяцев показали, что российская нефтеперерабатывающая промышленность оказалась под большим давлением внешних факторов.
- В России есть около 30 НПЗ.
Что происходит с российскими НПЗ
Как удалось узнать журналистам, масштабные проблемы начались из-за безумных убытков на фоне ограничения экспорта, роста цен на нефть и высоких расходов на кредиты.
В первую очередь речь идет о трех российских заводах — Туапсинском, Ильском и Новошахтинском — они приостановили или сократили объемы производства в последнее время.
Что важно понимать, закрытие нефтеперерабатывающих заводов указывает на серьезные проблемы российской нефтеперерабатывающей промышленности.
Ни для кого не секрет, что она оказалась под прицелом атак украинских беспилотников, западных санкций против России, заставляющих нефтепереработчиков продавать топливо со скидкой, а также высоких процентных ставок.
Госбюджет России также страдает
По словам аналитиков, кризис приводит к сокращению экспорта топлива и снижает доходы компаний.
Следует отметить, что это, в свою очередь, приводит к уменьшению поступлений в государственный бюджет в условиях высокой инфляции и неопределенности на энергетических рынках, которые и без того озабочены вялым спросом.
Следует обратить внимание на то, что в стране-агрессорке РФ есть 30 крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов, не считая нескольких малых заводов, способных перерабатывать 5,5 млн баррелей в сутки.
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