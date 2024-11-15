Согласно данным иностранных журналистов, по меньшей мере три российских нефтеперерабатывающих завода были вынуждены остановить переработку или сократить объемы производства.

Что происходит с российскими НПЗ

Как удалось узнать журналистам, масштабные проблемы начались из-за безумных убытков на фоне ограничения экспорта, роста цен на нефть и высоких расходов на кредиты.

В первую очередь речь идет о трех российских заводах — Туапсинском, Ильском и Новошахтинском — они приостановили или сократили объемы производства в последнее время.

Что важно понимать, закрытие нефтеперерабатывающих заводов указывает на серьезные проблемы российской нефтеперерабатывающей промышленности.

Ни для кого не секрет, что она оказалась под прицелом атак украинских беспилотников, западных санкций против России, заставляющих нефтепереработчиков продавать топливо со скидкой, а также высоких процентных ставок.

Госбюджет России также страдает

По словам аналитиков, кризис приводит к сокращению экспорта топлива и снижает доходы компаний.

Следует отметить, что это, в свою очередь, приводит к уменьшению поступлений в государственный бюджет в условиях высокой инфляции и неопределенности на энергетических рынках, которые и без того озабочены вялым спросом.

Наименее технологичные российские нефтеперерабатывающие заводы, не производящие премиальных видов топлива, пострадали больше всего, понеся убытки до 102 долларов за метрическую тонну в течение нескольких месяцев второй половины 2024 года. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что в стране-агрессорке РФ есть 30 крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов, не считая нескольких малых заводов, способных перерабатывать 5,5 млн баррелей в сутки.