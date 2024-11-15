Бои за Торецк. В ОТУ "Луганск" поделились подробностями обороны города

В городе Торецк продолжаются тяжелые городские бои, на Северском направлении враг стягивает технику и личный состав.
Главные тезисы
- Тяжелые городские бои продолжаются в Торецке, где враг стягивает технику и личный состав.
- ОТУ “Луганск” раскрывает подробности обороны города, где ежедневно уничтожается до 100 оккупантов.
- ВСУ удается эффективно действовать против кадровых бригад армии РФ и удерживать позиции на фронте.
В Торецке продолжаются городские бои
Об этом в телеэфире заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова.
Кроме того, враг наносит много авиаударов в зоне ответственности ОТУ "Луганск", буквально уничтожая города по каждому из направлений. За 14 ноября было 27 авиаударов, во время которых враг сверг 56 КАБов.
Бобовникова добавила, что непосредственно в городе Торецк ведутся ожесточенные бои, и Силы обороны ежесуточно уничтожают до 100 окупантов.
Отвечая на вопрос о накоплении врагом сил и средств, Бобовникова сообщила:
Да, мы видим на самом деле накопление техники и накопление личного состава. Особенно, если мы говорим о Временах Яре и Северском направлении. Там враг не предпринимает активных действий по сравнению с другими направлениями, такими как Торецкий, однако мы видим, что они стягивают технику, готовят ее, наваривают «мангалы», устанавливают РЭБ и, конечно, стягивают личный состав.
Армия РФ несет бешеные потери в Луганской области
Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова 30 октября.
По ее словам, воздушно-десантная дивизия центрального военного округа РФ находится в районе Временного Яра, когда на Торецком направлении стоят мотострелковые бригады этого округа.
Также спикер отметила, на этих участках фронта воюют кадровые бригады оккупантов с хорошим оснащением. В то же время, украинским Силам обороны удается удерживать позиции и отражать атаки РФ.
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