Бои за Торецк. В ОТУ "Луганск" поделились подробностями обороны города
Категория
Украина
Дата публикации

Бои за Торецк. В ОТУ "Луганск" поделились подробностями обороны города

Торецк
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В городе Торецк продолжаются тяжелые городские бои, на Северском направлении враг стягивает технику и личный состав.

Главные тезисы

  • Тяжелые городские бои продолжаются в Торецке, где враг стягивает технику и личный состав.
  • ОТУ “Луганск” раскрывает подробности обороны города, где ежедневно уничтожается до 100 оккупантов.
  • ВСУ удается эффективно действовать против кадровых бригад армии РФ и удерживать позиции на фронте.

В Торецке продолжаются городские бои

Об этом в телеэфире заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова.

В Торецком направлении враг наступает малыми штурмовыми группами, поскольку там ведутся городские бои, очень тяжелые бои. В районе Нелиповки враг буквально недавно применял технику. 12 окупантов было уничтожено и 7 единиц техники.

Кроме того, враг наносит много авиаударов в зоне ответственности ОТУ "Луганск", буквально уничтожая города по каждому из направлений. За 14 ноября было 27 авиаударов, во время которых враг сверг 56 КАБов.

Бобовникова добавила, что непосредственно в городе Торецк ведутся ожесточенные бои, и Силы обороны ежесуточно уничтожают до 100 окупантов.

Отвечая на вопрос о накоплении врагом сил и средств, Бобовникова сообщила:

Да, мы видим на самом деле накопление техники и накопление личного состава. Особенно, если мы говорим о Временах Яре и Северском направлении. Там враг не предпринимает активных действий по сравнению с другими направлениями, такими как Торецкий, однако мы видим, что они стягивают технику, готовят ее, наваривают «мангалы», устанавливают РЭБ и, конечно, стягивают личный состав.

Армия РФ несет бешеные потери в Луганской области

Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова 30 октября.

По ее словам, воздушно-десантная дивизия центрального военного округа РФ находится в районе Временного Яра, когда на Торецком направлении стоят мотострелковые бригады этого округа.

Они сейчас каждую ночь фактически заводят личный состав на передовые позиции, восполняя потери в живой силе. В зоне ответственности ОТУ "Луганск" ежедневно они теряют убитыми и ранеными около 200 человек.

Также спикер отметила, на этих участках фронта воюют кадровые бригады оккупантов с хорошим оснащением. В то же время, украинским Силам обороны удается удерживать позиции и отражать атаки РФ.

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