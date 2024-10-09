Ужасные условия. Как сейчас развивается ситуация в Торецке
Категория
Украина
Дата публикации

Ужасные условия. Как сейчас развивается ситуация в Торецке

Торецк
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В городе Торецк на Донетчине невозможно найти ни одного уцелевшего здания, однако там остаются около 1200 человек, которые противятся и не хотят эвакуироваться.

Главные тезисы

  • В Торецке осталось около 1200 человек, живущих в ужасных условиях.
  • Глава Донецкой ОВА подтверждает, что жители отказываются от эвакуации.
  • Ситуация в Торецке нестабильна, ведь армия РФ уже прорвалась на окраину города.

Ситуация в Торецке продолжает обостряться

Новыми подробностями поделился глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, условия жизни в городе ужасные, а завоз гуманитарной помощи усложняется из-за постоянных обстрелов.

Люди живут там в очень ужасных условиях. Ни одного уцелевшего здания там не осталось. 1200 человек остаются в городе и выезжать у них желания нет, — заявил Вадим Филашкин.

Кроме того, он добавил, что ежедневные усилия полиции, ГСЧС и местных властей убедить жителей уехать не имеют успеха, поскольку желающих покинуть город очень мало.

Солдаты РФ прорвались на восточную окраину Торецка

Об этом 7 октября сообщила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, сейчас там продолжаются жесткие бои.

Ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд… Россияне зашли на восточную окраину города, несколько продвинулись по Центральной улице в направлении шахты "Центральная". Но постоянно меняется ситуация — то мы отражаем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши, но мы их постоянно восстанавливаем и пытаемся возвращать, — рассказала она.

Кроме того, указано, что бои идут за поселок Нелиповка, расположенный к северо-западу от Нью-Йорка.

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