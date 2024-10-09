В городе Торецк на Донетчине невозможно найти ни одного уцелевшего здания, однако там остаются около 1200 человек, которые противятся и не хотят эвакуироваться.
Главные тезисы
- В Торецке осталось около 1200 человек, живущих в ужасных условиях.
- Глава Донецкой ОВА подтверждает, что жители отказываются от эвакуации.
- Ситуация в Торецке нестабильна, ведь армия РФ уже прорвалась на окраину города.
Ситуация в Торецке продолжает обостряться
Новыми подробностями поделился глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, условия жизни в городе ужасные, а завоз гуманитарной помощи усложняется из-за постоянных обстрелов.
Кроме того, он добавил, что ежедневные усилия полиции, ГСЧС и местных властей убедить жителей уехать не имеют успеха, поскольку желающих покинуть город очень мало.
Солдаты РФ прорвались на восточную окраину Торецка
Об этом 7 октября сообщила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.
По ее словам, сейчас там продолжаются жесткие бои.
Кроме того, указано, что бои идут за поселок Нелиповка, расположенный к северо-западу от Нью-Йорка.
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