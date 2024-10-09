Жахливі умови. Як наразі розвивається ситуація у Торецьку

У місті Торецьк, що на Донеччині, неможливо знайти жодної вцілілої будівлі, однак там залишаються близько 1200 людей, які опираються і не хочуть евакуюватися.
Головні тези:
- У Торецьку на Донеччині залишилося близько 1200 людей, які живуть в жахливих умовах.
- Очільник Донецької ОВА підтверджує, що жителі відмовляються від евакуації.
- Ситуація в Торецьку нестабільна, адже армія РФ уже прорвалася на околицю міста.
Ситуація у Торецьку продовжує загострюватися
Новими подробицями поділився очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, умови життя в місті жахливі, а завезення гуманітарної допомоги ускладнюється через постійні обстріли.
Окрім того, він додав, що щоденні зусилля поліції, ДСНС та місцевої влади переконати мешканців виїхати не мають успіху, оскільки охочих залишити місто дуже мало.
Солдати РФ прорвалися на східну околицю Торецька
Про це 7 жовтня повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
За її словами, наразі там тривають жорсткі бої.
Окрім того, вказано, що бої йдуть за селище Нелипівка, що знаходиться на північний захід від Нью-Йорка.
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