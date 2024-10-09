У місті Торецьк, що на Донеччині, неможливо знайти жодної вцілілої будівлі, однак там залишаються близько 1200 людей, які опираються і не хочуть евакуюватися.

Ситуація у Торецьку продовжує загострюватися

Новими подробицями поділився очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, умови життя в місті жахливі, а завезення гуманітарної допомоги ускладнюється через постійні обстріли.

Люди живуть там в дуже жахливих умовах. Жодної вцілілої будівлі там не залишилося. 1200 людей залишається в місті і виїжджати у них бажання немає, — заявив Вадим Філашкін. Поширити

Окрім того, він додав, що щоденні зусилля поліції, ДСНС та місцевої влади переконати мешканців виїхати не мають успіху, оскільки охочих залишити місто дуже мало.

Солдати РФ прорвалися на східну околицю Торецька

Про це 7 жовтня повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, наразі там тривають жорсткі бої.

Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під'їзд… Росіяни зайшли на східну околицю міста, дещо просунулися вулицею Центральною в напрямку шахти "Центральна". Але постійно змінюється ситуація — то ми відбиваємо в них вогневі пункти, то вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати, — розповіла вона. Поширити

Окрім того, вказано, що бої йдуть за селище Нелипівка, що знаходиться на північний захід від Нью-Йорка.