Зустріч Контактної групи у форматі "Рамштайн" перенесли — що сталося

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке повинно було відбутись 12 жовтня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, довелося скасувати. Воно пройде в інший день.

Рішення Байдена вплинуло на проведення зустріч Контактної групи

Як повідомляє пресслужба авіабази "Рамштайн", зустріч змушені були відкласти насамперед тому, що в американського лідера Джо Байдена неочікувано змінилися плани на тлі негоди у Сполучених Штатах.

Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, вказано, що нову дату планують оголосити пізніше.

Як на такий розвиток подій відреагувала команда українського лідера Володимира Зеленського — поки не відомо.

Чого Україні очікувати від візиту Байдена до Німеччини

Згідно з даними видання NTV, влада Німеччини розраховує, що очільник Білого дому Джо Байден надішле потужний сигнал щодо допомоги Україні на тлі свого офіційного візиту до Берліна.

Ба більше, вказано, що уряд ФРН розраховує на те, що очільник Білого дому прибуде уже з готовими важливими рішеннями.

Як уже згадувалося раніше, його візит до Німеччини повинен був відбутися 10-11 жовтня.

Запланована зустріч контактної групи з підтримки України з Байденом на американській базі в Рамштайні у федеральній землі Рейнланд-Пфальц надішле "потужний сигнал" щодо подальшої військової підтримки країни, яка зазнала нападу з боку Росії, кажуть в уряді. Поширити

Окрім того, журналісти дізналися, що у Німеччині Байден планує провести переговори щодо України з Шольцом, Макроном та Стармером.