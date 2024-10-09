Зустріч Контактної групи у форматі "Рамштайн" перенесли — що сталося

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке повинно було відбутись 12 жовтня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, довелося скасувати. Воно пройде в інший день.
Головні тези:
- Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” було перенесено через зміни планів президента Байдена на тлі негоди у США.
- Очікується, що Байден незабаром надішле новий потужний сигнал щодо України.
- Влада Німеччини розраховує на готові рішення від Байдена щодо підтримки Києва.
Рішення Байдена вплинуло на проведення зустріч Контактної групи
Як повідомляє пресслужба авіабази "Рамштайн", зустріч змушені були відкласти насамперед тому, що в американського лідера Джо Байдена неочікувано змінилися плани на тлі негоди у Сполучених Штатах.
Окрім того, вказано, що нову дату планують оголосити пізніше.
Як на такий розвиток подій відреагувала команда українського лідера Володимира Зеленського — поки не відомо.
Чого Україні очікувати від візиту Байдена до Німеччини
Згідно з даними видання NTV, влада Німеччини розраховує, що очільник Білого дому Джо Байден надішле потужний сигнал щодо допомоги Україні на тлі свого офіційного візиту до Берліна.
Ба більше, вказано, що уряд ФРН розраховує на те, що очільник Білого дому прибуде уже з готовими важливими рішеннями.
Як уже згадувалося раніше, його візит до Німеччини повинен був відбутися 10-11 жовтня.
Окрім того, журналісти дізналися, що у Німеччині Байден планує провести переговори щодо України з Шольцом, Макроном та Стармером.
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