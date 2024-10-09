Встречу Контактной группы в формате "Рамштайн" перенесли — что произошло

Заседание Контактной группы по обороне Украины, которое должно было состояться 12 октября на авиабазе "Рамштайн" в Германии, пришлось отменить. Оно состоится в другой день.
Главные тезисы
- Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате “Рамштайн” было перенесено из-за изменений планов президента Байдена на фоне непогоды в США.
- Ожидается, что Байден в скором времени отправит новый мощный сигнал касательно помощи Украине.
- Власти Германии рассчитывают на готовые решения от Байдена в вопросах поддержки Киева.
Решение Байдена повлияло на проведение встречи Контактной группы
Как сообщает пресс-служба авиабазы "Рамштайн", встречу вынуждены были отложить прежде всего потому, что у американского лидера Джо Байдена неожиданно изменились планы на фоне непогоды в Соединенных Штатах.
Кроме того, указано, что новую дату планируют объявить позже.
Как на такое развитие событий отреагировала команда украинского лидера Владимира Зеленского — пока не известно.
Чего Украине ждать от визита Байдена в Германию
Согласно данным издания NTV, власти Германии рассчитывают, что глава Белого дома Джо Байден отправит мощный сигнал о помощи Украине на фоне своего официального визита в Берлин.
Более того, указано, что правительство ФРГ рассчитывает, что глава Белого дома приедет уже с готовыми важными решениями.
Как уже упоминалось ранее, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября.
Кроме того, журналисты узнали, что в Германии Байден планирует провести переговоры с Шольцом, Макроном и Стармером.
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