Встречу Контактной группы в формате "Рамштайн" перенесли — что произошло

Заседание Контактной группы по обороне Украины, которое должно было состояться 12 октября на авиабазе "Рамштайн" в Германии, пришлось отменить. Оно состоится в другой день.

Решение Байдена повлияло на проведение встречи Контактной группы

Как сообщает пресс-служба авиабазы "Рамштайн", встречу вынуждены были отложить прежде всего потому, что у американского лидера Джо Байдена неожиданно изменились планы на фоне непогоды в Соединенных Штатах.

Как объявил Белый дом, президент Байден отложил свою поездку в Германию и на саммит в Рамштайне, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган Милтон, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке Соединенных Штатов. Событие 12 октября 2024 переносится, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что новую дату планируют объявить позже.

Как на такое развитие событий отреагировала команда украинского лидера Владимира Зеленского — пока не известно.

Чего Украине ждать от визита Байдена в Германию

Согласно данным издания NTV, власти Германии рассчитывают, что глава Белого дома Джо Байден отправит мощный сигнал о помощи Украине на фоне своего официального визита в Берлин.

Более того, указано, что правительство ФРГ рассчитывает, что глава Белого дома приедет уже с готовыми важными решениями.

Как уже упоминалось ранее, его визит в Германию должен был состояться 10-11 октября.

Запланированная встреча контактной группы по поддержке Украины с Байденом на американской базе в Рамштайне в федеральной земле Рейнланд-Пфальц направит "мощный сигнал" относительно дальнейшей военной поддержки страны, подвергшейся нападению со стороны России, — говорят в правительстве. Поделиться

Кроме того, журналисты узнали, что в Германии Байден планирует провести переговоры с Шольцом, Макроном и Стармером.