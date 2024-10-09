ДБР затримало військового Сергія Гнезділова — що відомо

Правоохоронці затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова. Він самовільно залишив військову частину і повідомив про це 21 вересня 2024 року.

Що відомо про затримання військового Сергія Гнезділова

Як повідомили в ДБР, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади самовільно залишив частину та повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня.

23 вересня 2024 року Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила кримінальне провадження за фактом дезертирства військовослужбовця на підставі публікацій у ЗМІ та доручила розслідування Державному бюро розслідувань (ДБР). Поширити

Фото - facebook.com/dbr.gov.ua

У ДБР додали, що у бригаді Гнезділова було ініційоване службове розслідування. Його результати показали, що дії військового мають ознаки кримінального правопорушення.

Було встановлено, що на початку вересня він був направлений до госпіталю для проходження медичного огляду ВЛК. Однак, військовий не пройшов обстеження і не перебував у медичному закладі. Після завершення встановленого терміну він не повернувся до місця служби й протягом двох тижнів ховався від правоохоронців, - повідомили правоохоронці. Поширити

До слова, Сергій Гнезділов написав про затримання у соцільній мережі.

Що відомо про Сергія Гнезділова

21 вересня український військовослужбовець 56 Маріупольської окремої механізованої бригади Сергій Гнезділов оголосив про своє рішення піти в СЗЧ (самовільне залишення частини).

СЗЧ – це самовільне залишення військової частини або місця служби. Стаття 407 Кримінального кодексу України передбачає за це порушення покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Військовий у своєму зверненні акцентував на необхідності встановлення чітких термінів служби для військових та створення мобілізаційної черги серед усіх військовозобов'язаних українців.

Відсутність чітких термінів служби сприяє "чорній демобілізації": одруження на пенсіонерках з інвалідністю колись були мемом, а зараз — дуже поширене явище, розводяться з дружинами, щоб оформити одноосібне опікунство над дитиною, розводять своїх власних батьків, щоб оформити догляд за матір’ю чи батьком, йдуть в СЗЧ, — написав військовослужбовець. Поширити

На думку військового, створення мобілізаційної черги для всіх військовозобов'язаних громадян сприятиме справедливому розподілу обов'язків і забезпечить реальну можливість демобілізації для тих, хто вже довго перебуває на фронті.