ДБР затримало військового Сергія Гнезділова — що відомо

Правоохоронці затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова. Він самовільно залишив військову частину і повідомив про це 21 вересня 2024 року.
Головні тези:
- Сергій Гнезділов, військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної бригади, був затриманий за самовільне залишення військової частини.
- Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом дезертирства Гнезділова та проводить розслідування.
- Військовий раніше висловив необхідність встановлення чітких термінів служби та створення мобілізаційної черги для всіх військовозобов'язаних громадян.
Що відомо про затримання військового Сергія Гнезділова
Як повідомили в ДБР, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади самовільно залишив частину та повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня.
У ДБР додали, що у бригаді Гнезділова було ініційоване службове розслідування. Його результати показали, що дії військового мають ознаки кримінального правопорушення.
До слова, Сергій Гнезділов написав про затримання у соцільній мережі.
Що відомо про Сергія Гнезділова
21 вересня український військовослужбовець 56 Маріупольської окремої механізованої бригади Сергій Гнезділов оголосив про своє рішення піти в СЗЧ (самовільне залишення частини).
СЗЧ – це самовільне залишення військової частини або місця служби. Стаття 407 Кримінального кодексу України передбачає за це порушення покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.
Військовий у своєму зверненні акцентував на необхідності встановлення чітких термінів служби для військових та створення мобілізаційної черги серед усіх військовозобов'язаних українців.
На думку військового, створення мобілізаційної черги для всіх військовозобов'язаних громадян сприятиме справедливому розподілу обов'язків і забезпечить реальну можливість демобілізації для тих, хто вже довго перебуває на фронті.
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