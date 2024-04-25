24 квітня 2024 року в Миколаєві, під час недбалого перевантаження зброї на автомобільній парковці, вибухнули боєприпаси. Внаслідок вибуху загинули двоє військовослужбовців.

Загибель двох бійців ЗСУ у Миколаєві

Через вечірні вибухи 24 квітня загинули двоє військових ЗСУ. Ще двоє отримали поранення. Також постраждали цивільні автомобілі, що знаходилися поруч. Трагедія сталася під час переміщення боєприпасів.

Під час гасіння пожежі стався ще один вибух, який призвів до травмування п'яти рятувальників.

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 414 КК України).

Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Деталі вибуху

24 квітня мешканці Миколаєва чули вибух. Проте повітряну тривогу не оголошували. Поширити

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

Цей вибух не був викликаний ворожим обстрілом. На місці події вже працюють аварійні служби. Пошкоджень житлових будівель, що знаходяться поблизу, не зафіксовано, — зазначив Сєнкевич.

За інформацією ДСНС, у Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, який спричинив загоряння декількох автомобілів. Під час гасіння пожежі сталася повторна детонація, що призвело до травмування рятувальників.

Причина недбалого поводження з боєприпасами все ще розслідується. За інформацією слідства це людська помилка чи несправність обладнання.