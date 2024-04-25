24 апреля 2024 года в Николаеве, во время небрежной перегрузки оружия на автомобильной парковке, взорвались боеприпасы. В результате взрыва погибли двое военнослужащих.

Гибель двух бойцов ВСУ в Николаеве

Из-за вечерних взрывов 24 апреля погибли два военных ВСУ. Еще двое получили ранения. Также пострадали находившиеся рядом гражданские автомобили. Трагедия произошла при перемещении боеприпасов.

Во время тушения пожара произошел еще один взрыв, который привел к травме пяти спасателей.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 3 ст. 414 УК Украины).

В настоящее время идет досудебное расследование под процессуальным руководством Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Детали взрыва

24 апреля жители Николаева слышали взрыв. Однако воздушную тревогу не объявляли. Поделиться

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Этот взрыв не был вызван вражеским обстрелом. На месте происшествия уже работают аварийные службы. Повреждения находящихся поблизости жилых зданий не зафиксированы, - отметил Сенкевич.

По информации ГСЧС, в Николаеве произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, которое вызвало возгорание нескольких автомобилей. Во время тушения пожара произошла повторная детонация, что привело к травмированию спасателей.

Причина небрежного обращения с боеприпасами все еще расследуется. По информации следствия, это человеческая ошибка или неисправность оборудования.