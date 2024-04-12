В Николаеве выросло количество погибших в результате ракетного удара РФ

Пятеро человек погибли из-за ракетного удара по Николаеву 11 апреля. В больнице скончался еще один человек.

Число жертв возросло в Николаеве

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в больнице скончался 37-летний мужчина, который в результате обстрела РФ 11 апреля получил тяжелые ранения.

Что известно об обстреле РФ Николаева и Украины 11 апреля

11 апреля в Николаеве раздался взрыв. На территории региона объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Ворг атаковал город баллистикой.

Сначала сообщалось о двух погибших и 4 раненых, позже — о 4 жертвах и 5 пострадавших. Погибшие — гражданские, случайно оказавшиеся в этот момент на месте попадания. Среди пострадавших — девочка-подросток.

27 марта войска РФ ударили по Николаеву, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М". оккупанты попали по территории объекта промышленной инфраструктуры. Пострадали 12 человек.

Кроме этого, войска РФ ночью атаковали Украину 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 39 беспилотников.

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.