В Николаеве выросло количество погибших в результате ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Николаеве выросло количество погибших в результате ракетного удара РФ

Виталий Ким / Николаевская ОВА
обстріл
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Пятеро человек погибли из-за ракетного удара по Николаеву 11 апреля. В больнице скончался еще один человек.

Число жертв возросло в Николаеве

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в больнице скончался 37-летний мужчина, который в результате обстрела РФ 11 апреля получил тяжелые ранения.

Что известно об обстреле РФ Николаева и Украины 11 апреля

11 апреля в Николаеве раздался взрыв. На территории региона объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Ворг атаковал город баллистикой.

Сначала сообщалось о двух погибших и 4 раненых, позже — о 4 жертвах и 5 пострадавших. Погибшие — гражданские, случайно оказавшиеся в этот момент на месте попадания. Среди пострадавших — девочка-подросток.

27 марта войска РФ ударили по Николаеву, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М". оккупанты попали по территории объекта промышленной инфраструктуры. Пострадали 12 человек.

Кроме этого, войска РФ ночью атаковали Украину 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 39 беспилотников.

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

  • В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами Трипольскую ТЭС.

  • На Львовщине — объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию — в Червоноградском.

  • По Харькову и области россияне нанесли не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.

  • В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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