У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

П'ятеро людей загинули через ракетний удар по Миколаєву 11 квітня. У лікарні померла ще одна людина.
Кількість жертв зросла у Миколаєві
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталіій Кім, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок обстрілу РФ 11 квітня отримав важкі поранення.
Що відомо про обстріл РФ Миколаєва та України 11 квітня
11 квітня в Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Ворг атакував місто балістикою.
Спочатку повідомлялось про двох загиблих та 4 поранених, пізніше — про 4 жертви та 5 постраждалих. Загиблі — цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Серед постраждалих — дівчинка-підліток.
27 березня війська РФ вдарили по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою «Іскандер-М». Окупанти поцілили по території об'єкта промислової інфраструктури. Постраждало 12 людей.
Окрім цього війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами Трипільську ТЕС.
На Львівщині — обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію — у Червоноградському.
По Харкову та області росіяни завдали щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.
У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-