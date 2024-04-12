У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
дснс

П'ятеро людей загинули через ракетний удар по Миколаєву 11 квітня. У лікарні померла ще одна людина.

Кількість жертв зросла у Миколаєві

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталіій Кім, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок обстрілу РФ 11 квітня отримав важкі поранення.

Що відомо про обстріл РФ Миколаєва та України 11 квітня

11 квітня в Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Ворг атакував місто балістикою.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих та 4 поранених, пізніше — про 4 жертви та 5 постраждалих. Загиблі — цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Серед постраждалих — дівчинка-підліток.

27 березня війська РФ вдарили по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою «Іскандер-М». Окупанти поцілили по території об'єкта промислової інфраструктури. Постраждало 12 людей.

Окрім цього війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

  • На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами Трипільську ТЕС.

  • На Львівщині — обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію — у Червоноградському.

  • По Харкову та області росіяни завдали щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.

  • У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Миколаєві зросла кількість постраждалих внаслідок балістичного удару РФ
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
дснс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ вдарили по Миколаєву. Є загиблі та поранені
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія могла атакувати Україну крилатими ракетами з субмарин — речник ВМС ЗСУ
Субмарина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?