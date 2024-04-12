У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ

П'ятеро людей загинули через ракетний удар по Миколаєву 11 квітня. У лікарні померла ще одна людина.

Кількість жертв зросла у Миколаєві

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталіій Кім, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок обстрілу РФ 11 квітня отримав важкі поранення.

Що відомо про обстріл РФ Миколаєва та України 11 квітня

11 квітня в Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Ворг атакував місто балістикою.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих та 4 поранених, пізніше — про 4 жертви та 5 постраждалих. Загиблі — цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Серед постраждалих — дівчинка-підліток.

27 березня війська РФ вдарили по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою «Іскандер-М». Окупанти поцілили по території об'єкта промислової інфраструктури. Постраждало 12 людей.

Окрім цього війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.