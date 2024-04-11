Війська РФ вдарили по Миколаєву. Є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили по Миколаєву. Є загиблі та поранені

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Ракета
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Російські окупанти вдарили по Миколаєву вдень 11 квітня. Загинуло четверо людей, ще 5 отримали поранення.

Наслідки удару РФ по Миколаєву

Сили оборони півдня повідомили, що загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало.

Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім раніше повідомляв про двох загиблих.

Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало.

Перед ударом у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку в області.

27 березня війська РФ вдарили по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою «Іскандер-М». Окупанти поцілили по території об'єкта промислової інфраструктури. Постраждало 12 людей.

Ситуація на Миколаївщині

У ніч на 11 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 8 БпЛА типу «Shahed 131/136».

Уламки збитих БпЛА типу «Shahed-131/136» впали на відкритій території. Постраждалих немає.

Також РФ завдавала артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Ракетна атака 11 квітня

Війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

  • На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами Трипільську ТЕС.

  • На Львівщині — обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію — у Червоноградському.

  • По Харкову та області росіяни завдали щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.

  • У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

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