Російські окупанти вдарили по Миколаєву вдень 11 квітня. Загинуло четверо людей, ще 5 отримали поранення.
Наслідки удару РФ по Миколаєву
Сили оборони півдня повідомили, що загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім раніше повідомляв про двох загиблих.
Перед ударом у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку в області.
27 березня війська РФ вдарили по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою «Іскандер-М». Окупанти поцілили по території об'єкта промислової інфраструктури. Постраждало 12 людей.
Ситуація на Миколаївщині
У ніч на 11 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 8 БпЛА типу «Shahed 131/136».
Уламки збитих БпЛА типу «Shahed-131/136» впали на відкритій території. Постраждалих немає.
Також РФ завдавала артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Ракетна атака 11 квітня
Війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами Трипільську ТЕС.
На Львівщині — обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію — у Червоноградському.
По Харкову та області росіяни завдали щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.
У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
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