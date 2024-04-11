Российские оккупанты ударили по Николаеву днем 11 апреля. Погибли 4 человека, еще 5 получили ранения.
Последствия удара РФ по Николаеву
Силы обороны юга сообщили, что погибли 4 гражданских лица, 5 пострадали.
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким раньше сообщил о двоих погибших.
Перед ударом в воздушных силах предупреждали о ракетной опасности в области.
27 марта войска РФ ударили по Николаеву, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М". оккупанты попали по территории объекта промышленной инфраструктуры. Пострадали 12 человек.
Ситуация в Николаевской области
В ночь на 11 апреля силами и средствами противовоздушной обороны Николаевской области уничтожено 8 БпЛА типа «Shahed 131/136».
Обломки сбитых БпЛА типа Shahed-131/136 упали на открытой территории. Пострадавших нет.
Также РФ наносила артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.
Ракетная атака 11 апреля
Войска РФ ночью атаковали Украину 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 39 беспилотников.
Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.
В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами Трипольскую ТЭС.
На Львовщине – объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию – в Червоноградском.
По Харькову и области россияне нанесли не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.
В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.
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