Войска РФ ударили по Николаеву. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по Николаеву. Есть погибшие и раненые

Виталий Ким / Николаевская ОВА
Ракета
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Российские оккупанты ударили по Николаеву днем 11 апреля. Погибли 4 человека, еще 5 получили ранения.

Последствия удара РФ по Николаеву

Силы обороны юга сообщили, что погибли 4 гражданских лица, 5 пострадали.

Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксированы повреждения промышленных объектов. Обстоятельства уточняются.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким раньше сообщил о двоих погибших.

В результате попадания в городе, по предварительной информации, 2 человека погибли, 4 пострадали.

Перед ударом в воздушных силах предупреждали о ракетной опасности в области.

27 марта войска РФ ударили по Николаеву, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М". оккупанты попали по территории объекта промышленной инфраструктуры. Пострадали 12 человек.

Ситуация в Николаевской области

В ночь на 11 апреля силами и средствами противовоздушной обороны Николаевской области уничтожено 8 БпЛА типа «Shahed 131/136».

Обломки сбитых БпЛА типа Shahed-131/136 упали на открытой территории. Пострадавших нет.

Также РФ наносила артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Ракетная атака 11 апреля

Войска РФ ночью атаковали Украину 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 39 беспилотников.

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

  • В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами Трипольскую ТЭС.

  • На Львовщине – объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию – в Червоноградском.

  • По Харькову и области россияне нанесли не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.

  • В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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