ДБР задержал военного Сергея Гнездилова — что известно

Правоохранители задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова. Он самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом 21 сентября 2024 года.
Главные тезисы
- Сергей Гнездилов, военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады, задержан после самовольного покидания воинской части.
- 23 сентября 2024 года Донецкая прокуратура начала уголовное производство по факту дезертирства Гнездилова.
- В своем обращении Гнездилов подчеркнул необходимость установления четких сроков службы и создания мобилизационной очереди для военнообязанных.
- Военный выразил надежду, что его поступок привлечет внимание к проблеме и поможет в поиске решения ситуации в армии.
Что известно о задержании военного Сергея Гнездилова
Как сообщили в ДБР, военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады самовольно покинул часть и сообщил об этом через социальные сети 21 сентября.
В ДБР добавили, что в бригаде Гнездилова было инициировано служебное расследование. Его результаты показали, что действия военного имеют признаки уголовного преступления.
К слову, Сергей Гнездилов написал о задержании в социальной сети.
Что известно о Сергее Гнезделове
21 сентября украинский военнослужащий 56-й Мариупольской отдельной механизированной бригады Сергей Гнездилов объявил о своем решении пойти в СЗЧ (самовольное оставление части).
СЗЧ — это самовольное уход от воинской части или места службы. Статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает нарушение наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.
Военный в своем обращении акцентировал внимание на необходимости установления четких сроков службы для военных и создания мобилизационной очереди среди всех военнообязанных украинцев.
По мнению военного, создание мобилизационной очереди для всех военнообязанных граждан будет способствовать справедливому распределению обязанностей и обеспечит реальную возможность демобилизации для тех, кто уже долго находится на фронте.
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