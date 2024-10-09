ДБР задержал военного Сергея Гнездилова — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

ДБР задержал военного Сергея Гнездилова — что известно

ГБР
ДБР задержал военного Сергея Гнездилова — что известно
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Правоохранители задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова. Он самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом 21 сентября 2024 года.

Главные тезисы

  • Сергей Гнездилов, военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады, задержан после самовольного покидания воинской части.
  • 23 сентября 2024 года Донецкая прокуратура начала уголовное производство по факту дезертирства Гнездилова.
  • В своем обращении Гнездилов подчеркнул необходимость установления четких сроков службы и создания мобилизационной очереди для военнообязанных.
  • Военный выразил надежду, что его поступок привлечет внимание к проблеме и поможет в поиске решения ситуации в армии.

Что известно о задержании военного Сергея Гнездилова

Как сообщили в ДБР, военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады самовольно покинул часть и сообщил об этом через социальные сети 21 сентября.

23 сентября 2024 г. Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона открыла уголовное производство по факту дезертирства военнослужащего на основании публикаций в СМИ и поручила расследование Государственному бюро расследований (ГБР).

Фото — facebook.com/dbr.gov.ua

В ДБР добавили, что в бригаде Гнездилова было инициировано служебное расследование. Его результаты показали, что действия военного имеют признаки уголовного преступления.

Было установлено, что в начале сентября он был направлен в госпиталь для прохождения медицинского осмотра ВЛК. Однако военный не прошел обследование и не находился в медицинском учреждении. По истечении установленного срока он не вернулся к месту службы и в течение двух недель скрывался от правоохранителей, сообщили правоохранители.

К слову, Сергей Гнездилов написал о задержании в социальной сети.

Что известно о Сергее Гнезделове

21 сентября украинский военнослужащий 56-й Мариупольской отдельной механизированной бригады Сергей Гнездилов объявил о своем решении пойти в СЗЧ (самовольное оставление части).

СЗЧ — это самовольное уход от воинской части или места службы. Статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает нарушение наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Военный в своем обращении акцентировал внимание на необходимости установления четких сроков службы для военных и создания мобилизационной очереди среди всех военнообязанных украинцев.

Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то была мемом, а сейчас — очень распространенное явление, разводятся с женами, чтобы оформить единоличное попечительство над ребенком, разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом, идут в СЗЧ, — написал военнослужащий.

По мнению военного, создание мобилизационной очереди для всех военнообязанных граждан будет способствовать справедливому распределению обязанностей и обеспечит реальную возможность демобилизации для тех, кто уже долго находится на фронте.

Я иду в СЗЧ, к установлению четких сроков службы или к своему 25-летию, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и разрешения этой ситуации, — заявил Гнездилов.

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