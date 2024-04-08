ДБР открыло дело из-за гибели подростка на станции фуникулера в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

ДБР открыло дело из-за гибели подростка на станции фуникулера в Киеве

ГБР
дбр
Читати українською

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели подростка, которая произошла на станции фуникулера в Киеве.

Что выяснило следствие по гибели подростка на станции фуникулера

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту убийства несовершеннолетнего на станции фуникулера в Киеве.

Выяснилось, что нападающий работал в Управлении государственной охраны Украины.

Следствие установило, что вечером 7 апреля между мужчиной, служащим водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт. На верхней станции фуникулера милиционер толкнул подростка. Он упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Парень скончался на месте.

Задержанный страж отстранен от исполнения обязанностей.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных действий. Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве — ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Что этому предшествовало

В социальных сетях вечером 7 апреля писали, что в Киеве на станции фуникулера парень во время ссоры разбил стекло и обломком смертельно изрезал другого юношу.

Конфликт между молодыми людьми произошел на верхней станции фуникулера, выходящего в здание Министерства иностранных дел и Михайловского монастыря.

В "Киевпасстрансе" в 20:01 сообщали о приостановлении движения из-за "хулиганского случая".

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бывший наемник ПИК Вагнер убил отца руководителя прессслужбы РПЦ
Полиция РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Убийство заместителя мэра Никополя. Полиция задержала подозреваемого
Офис Генерального прокурора
Убийство
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Убийство 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова в Германии. Что известно
Баскетболист

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?