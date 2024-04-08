ДБР открыло дело из-за гибели подростка на станции фуникулера в Киеве

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели подростка, которая произошла на станции фуникулера в Киеве.

Что выяснило следствие по гибели подростка на станции фуникулера

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту убийства несовершеннолетнего на станции фуникулера в Киеве.

Выяснилось, что нападающий работал в Управлении государственной охраны Украины.

Следствие установило, что вечером 7 апреля между мужчиной, служащим водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт. На верхней станции фуникулера милиционер толкнул подростка. Он упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Парень скончался на месте.

Задержанный страж отстранен от исполнения обязанностей.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных действий. Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве — ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Что этому предшествовало

В социальных сетях вечером 7 апреля писали, что в Киеве на станции фуникулера парень во время ссоры разбил стекло и обломком смертельно изрезал другого юношу.

Конфликт между молодыми людьми произошел на верхней станции фуникулера, выходящего в здание Министерства иностранных дел и Михайловского монастыря.

В "Киевпасстрансе" в 20:01 сообщали о приостановлении движения из-за "хулиганского случая".