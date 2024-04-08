ДБР відкрило справу через загибель підлітка на станції фунікулера в Києві

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка, яка сталась на станції фунікулера у Києві.

Що зʼясувало слідство щодо загибелі підлітка на станції фунікулера

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом вбивства неповнолітнього на станції фунікулера в Києві.

Зʼясувалося, що нападник працював в Управлінні державної охорони України.

Слідство встановило, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт. На верхній станції фунікулера правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Хлопець помер на місці.

Затриманого правоохоронця відсторонили від виконання обовʼязків.

Наразі триває комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років увʼязнення.

Що цьому передувало

У соціальних мережах ввечері 7 квітня писали, що в Києві на станції фунікулера хлопець під час сварки розбив скло й уламком смертельно порізав іншого юнака.

Конфлікт між молодиками стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського монастиря.

У “Київпастрансі” о 20:01 повідомляли про призупинення руху через “хуліганський випадок”.