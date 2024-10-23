В ОТУ "Луганск" раскрыли детали обороны Торецка и Часового Яра

На Краматорском, Торецком, Северском направлениях количество штурмовых действий врага несколько уменьшилось. Ситуация в городе Торецк стабилизировалась, Силы обороны Украины не дают врагу продвинуться дальше восточной части города.

Силы обороны Украины держат Часов Яр и Торецк

Количество штурмов в этих направлениях (Краматорском, Торецком, Северском — ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг взял тактическую паузу для подвода возможно какого-либо пополнения живой силы, пополнения потерь, а также пополнения БК, пополнения вооружения, возможно введения какой-либо техники. И когда они закончат подготовку, скорей всего количество штурмов снова возобновится. Поделиться

Об этом рассказала в телеэфире спикер ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова.

Комментируя ситуацию у Временного Яра, спикер отметил, что здесь обстановка остается сложной.

Да, к сожалению, ситуация во Временном Яру сложная, однако враг не смог пройти канал, как это заявляет издание Bild, и никакого прорыва там нет. Да, некоторые штурмовые группы забегают за канал, однако подобные попытки сразу блокируются и группы уничтожаются. Линия канала контролируется нашей артиллерией и дронами, и поэтому техника не может пройти, поскольку для того чтобы прошла техника, нужно наведение мостов. Они этого не могут сделать, поскольку эти попытки также быстро заканчиваются.

Кроме того, она сообщила, что ситуация в Торецке стабилизировалась, Силы обороны блокируют продвижение врага из восточной части города, где он засел.

Ситуация в Торецке относительно стабилизировалась. Мы сейчас держим линию боевого столкновения неизменной. Враг по-прежнему засел в восточных районах города. Однако мы сдерживаем его дальнейшее продвижение и будем защищать город столько, сколько возможно. И сейчас у нас это удачно получается.

Украинские силы добились новых успехов на фронте

Согласно данным команды ISW, бойцы ВСУ смогли вернуть под свой контроль территорию в пределах Торецка даже на фоне постоянных атак армии РФ на этом участке фронта.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о позициях в центре Торецка.

Несмотря на это, также указано, что российские захватчики 16 и 17 октября продолжали наступательные операции вблизи Торецка, к югу от Торецка возле Нелиповки, к западу от Торецка возле Щербиновки и юго-западнее Торецка возле Сухой Балки.