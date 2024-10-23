В ОТУ "Луганск" раскрыли детали обороны Торецка и Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

В ОТУ "Луганск" раскрыли детали обороны Торецка и Часового Яра

Часов Яр
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На Краматорском, Торецком, Северском направлениях количество штурмовых действий врага несколько уменьшилось. Ситуация в городе Торецк стабилизировалась, Силы обороны Украины не дают врагу продвинуться дальше восточной части города.

Главные тезисы

  • Ситуация на Краматорском, Торецком и Северском направлениях остается напряженной, но Силы обороны Украины успешно противостоят врагу, не допуская прорыва.
  • Тактическая пауза врага связана с предполагаемым пополнением живой силы и вооружения для дальнейших наступлений.
  • Стабильная оборонительная линия в Торецке и активное сопротивление российским захватчикам свидетельствуют о решимости украинских сил продолжать борьбу за свою территорию.

Силы обороны Украины держат Часов Яр и Торецк

Количество штурмов в этих направлениях (Краматорском, Торецком, Северском — ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг взял тактическую паузу для подвода возможно какого-либо пополнения живой силы, пополнения потерь, а также пополнения БК, пополнения вооружения, возможно введения какой-либо техники. И когда они закончат подготовку, скорей всего количество штурмов снова возобновится.

Об этом рассказала в телеэфире спикер ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова.

Комментируя ситуацию у Временного Яра, спикер отметил, что здесь обстановка остается сложной.

Да, к сожалению, ситуация во Временном Яру сложная, однако враг не смог пройти канал, как это заявляет издание Bild, и никакого прорыва там нет. Да, некоторые штурмовые группы забегают за канал, однако подобные попытки сразу блокируются и группы уничтожаются. Линия канала контролируется нашей артиллерией и дронами, и поэтому техника не может пройти, поскольку для того чтобы прошла техника, нужно наведение мостов. Они этого не могут сделать, поскольку эти попытки также быстро заканчиваются.

Кроме того, она сообщила, что ситуация в Торецке стабилизировалась, Силы обороны блокируют продвижение врага из восточной части города, где он засел.

Ситуация в Торецке относительно стабилизировалась. Мы сейчас держим линию боевого столкновения неизменной. Враг по-прежнему засел в восточных районах города. Однако мы сдерживаем его дальнейшее продвижение и будем защищать город столько, сколько возможно. И сейчас у нас это удачно получается.

Украинские силы добились новых успехов на фронте

Согласно данным команды ISW, бойцы ВСУ смогли вернуть под свой контроль территорию в пределах Торецка даже на фоне постоянных атак армии РФ на этом участке фронта.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о позициях в центре Торецка.

Несмотря на это, также указано, что российские захватчики 16 и 17 октября продолжали наступательные операции вблизи Торецка, к югу от Торецка возле Нелиповки, к западу от Торецка возле Щербиновки и юго-западнее Торецка возле Сухой Балки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ужасные условия. Как сейчас развивается ситуация в Торецке
Торецк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ОТУ "Луганск" обнародовали данные об актуальной ситуации в Торецке
Торецк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Азов" пополнил обменный фонд 17 российскими оккупантами на Торецком направлении
Пленные

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?