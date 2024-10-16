"Азов" пополнил обменный фонд 17 российскими оккупантами на Торецком направлении
Категория
Украина
Дата публикации

"Азов" пополнил обменный фонд 17 российскими оккупантами на Торецком направлении

Пленные
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Источник:  АЗОВ

Бригада "Азов" взял в плен на Торецком направлении 17 россиян. Некоторые из них являются соучастниками военных преступлений.

Главные тезисы

  • Бригада “Азов” задержала 17 российских оккупантов на Торецком направлении во время боя.
  • Некоторые из задержанных являются соучастниками военных преступлений и их показания будут использованы в расследовании.
  • Бойцы “Азова” активно преследуют и наказывают военных преступников, демонстрируя решимость защитить свою страну.

"Азов" взял в плен 17 российских оккупантов

Во время отражения вражеских штурмов и контратак под Нью-Йорком бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" вместе со смежными подразделениями пленили почти два десятка солдат ВС РФ.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова".

В бригаде отметили, что пленные оккупанты приехали в Украину из разных уголков РФ, и некоторые из них являются соучастниками военных преступлений.

Их показания будут переданы соответствующим органам для дальнейшего расследования.

Там подчеркнули, что россиян используют для возвращения украинских защитников из плена.

Бойцы бригады гарантируют сохранение жизни всем россиянам, принявшим решение сложить оружие и сдаться.

Солдаты РФ продолжают казнить пленных

12 бригада специального назначения Национальной гвардии "Азов" сообщает, что российские захватчики расстреляли троих пленных украинских воинов в Нью-Йорке Донецкой области.

По словам азовцев, момент жестокого преступления российских окупантов зафиксировал беспилотник.

Солдаты РФ в упор расстреляли трех безоружных украинских бойцов одного из соседних подразделений.

Впоследствии бойцам 12-й бригады спецназначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном удалось захватить в плен одного из окупантов, казнивших наших воинов.

Во время допроса пленный захватчик подтвердил факт многократных убийств пленных, совершаемых и совершаемых подразделением.

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