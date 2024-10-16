"Азов" пополнил обменный фонд 17 российскими оккупантами на Торецком направлении

Бригада "Азов" взял в плен на Торецком направлении 17 россиян. Некоторые из них являются соучастниками военных преступлений.
Главные тезисы
- Бригада “Азов” задержала 17 российских оккупантов на Торецком направлении во время боя.
- Некоторые из задержанных являются соучастниками военных преступлений и их показания будут использованы в расследовании.
- Бойцы “Азова” активно преследуют и наказывают военных преступников, демонстрируя решимость защитить свою страну.
"Азов" взял в плен 17 российских оккупантов
Об этом сообщила пресс-служба "Азова".
В бригаде отметили, что пленные оккупанты приехали в Украину из разных уголков РФ, и некоторые из них являются соучастниками военных преступлений.
Там подчеркнули, что россиян используют для возвращения украинских защитников из плена.
Бойцы бригады гарантируют сохранение жизни всем россиянам, принявшим решение сложить оружие и сдаться.
Солдаты РФ продолжают казнить пленных
12 бригада специального назначения Национальной гвардии "Азов" сообщает, что российские захватчики расстреляли троих пленных украинских воинов в Нью-Йорке Донецкой области.
По словам азовцев, момент жестокого преступления российских окупантов зафиксировал беспилотник.
Солдаты РФ в упор расстреляли трех безоружных украинских бойцов одного из соседних подразделений.
Во время допроса пленный захватчик подтвердил факт многократных убийств пленных, совершаемых и совершаемых подразделением.
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