"Азов" поповнив обмінний фонд 17 російськими окупантами на Торецькому напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

"Азов" поповнив обмінний фонд 17 російськими окупантами на Торецькому напрямку

Росполонені
Джерело:  АЗОВ

Бригада "Азов" узялав в полон на Торецькому напрямку 17 росіян. Деякі з них є співучасниками воєнних злочинів.

Головні тези:

  • Бригада "Азов" успішно взяла в полон 17 російських окупантів під час бою на Торецькому напрямку.
  • Деякі з утримуваних росіян є співучасниками воєнних злочинів, свідчення яких будуть передані для подальшого розслідування.
  • Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які здадуться, та використовують їх для обміну на українських захисників.

“Азов” узяв в полон 17 російських окупантів

Під час відбиття ворожих штурмів і контратак під Нью-Йорком бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" разом із суміжними підрозділами взяли в полон майже два десятки солдатів ВС РФ.

Про це повідомила пресслужба "Азову".

У бригаді зазначили, що полонені окупанти приїхали в Україну з різних куточків РФ, і деякі з них є співучасниками воєнних злочинів.

Їхні свідчення будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування.

Там підкреслили, що росіян використають для повернення українських захисників із полону.

Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися.

Солдати РФ продовжують страчувати полонених

12 бригада спеціального призначення Національної гвардії "Азов" повідомляє, що російські загарбники розстріляли трьох полонених українських воїнів у Нью-Йорку Донецької області.

За словами азовців, момент жорстокого злочину російських окупантів зафіксував безпілотник.

Солдати РФ впритул розстріляли трьох беззбройних українських бійців одного з сусідніх підрозділів.

Згодом бійцям 12-ї бригади спецпризначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном вдалося захопити в полон одного з окупантів, який стратив наших воїнів.

Під час допиту полонений загарбник підтвердив факт багаторазових вбивств полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ.

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