"Азов" поповнив обмінний фонд 17 російськими окупантами на Торецькому напрямку

Бригада "Азов" узялав в полон на Торецькому напрямку 17 росіян. Деякі з них є співучасниками воєнних злочинів.
Головні тези:
- Бригада "Азов" успішно взяла в полон 17 російських окупантів під час бою на Торецькому напрямку.
- Деякі з утримуваних росіян є співучасниками воєнних злочинів, свідчення яких будуть передані для подальшого розслідування.
- Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які здадуться, та використовують їх для обміну на українських захисників.
“Азов” узяв в полон 17 російських окупантів
Про це повідомила пресслужба "Азову".
У бригаді зазначили, що полонені окупанти приїхали в Україну з різних куточків РФ, і деякі з них є співучасниками воєнних злочинів.
Там підкреслили, що росіян використають для повернення українських захисників із полону.
Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися.
Солдати РФ продовжують страчувати полонених
12 бригада спеціального призначення Національної гвардії "Азов" повідомляє, що російські загарбники розстріляли трьох полонених українських воїнів у Нью-Йорку Донецької області.
За словами азовців, момент жорстокого злочину російських окупантів зафіксував безпілотник.
Солдати РФ впритул розстріляли трьох беззбройних українських бійців одного з сусідніх підрозділів.
Під час допиту полонений загарбник підтвердив факт багаторазових вбивств полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ.
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