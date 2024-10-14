В ОТУ "Луганск" обнародовали данные об актуальной ситуации в Торецке

В Торецке не осталось целых домов и укрытий и, к сожалению, это позволяет российским захватчикам занимать новые районы в городе.

Российские военные закрепляются на новых локациях Торецка

Ситуация меняется очень быстро. К сожалению, враг продолжает штурмовать наши позиции, и в Торецке не осталось целых домов. Сейчас город больше напоминает безлюдную планету: никаких укрытий как для гражданских, так и военных там нет и, к сожалению, это позволяет врагу занимать новые районы, но уже выжженной земли. Поделиться

Об этом в телеэфире сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По словам спикера, оккупанты переодеваются в гражданское, чтобы добраться до украинских позиций. Такая тактика характерна для действий врага в городах, в том числе в районе Временного Яра.

Спикер добавила, что в Торецке россияне несут огромные потери.

Однако руководство российской армии обещает им (ред. — российским военным) золотые горы. Они там увеличивают выплаты по двухсотым. К сожалению, обычные Ваньки России покупаются на это и радостно идут на контракт умирать в Украине.

Ситуация в Торецке 11 октября

Российские оккупационные войска закрепились на двух улицах Торецка — на улице Центральной.

Об этом в телеэфире сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.