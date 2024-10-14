В ОТУ "Луганск" обнародовали данные об актуальной ситуации в Торецке

В Торецке не осталось целых домов и укрытий и, к сожалению, это позволяет российским захватчикам занимать новые районы в городе.
Главные тезисы
- Российские захватчики продвигаются в Торецке, воспользовавшись отсутствием целых домов и укрытий.
- Вражеские войска используют коварные тактики, переодеваясь в гражданское население для действий в городе.
- Ситуация в Торецке остается напряженной, с постоянными угрозами и провокациями от оккупантов.
Российские военные закрепляются на новых локациях Торецка
Об этом в телеэфире сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.
По словам спикера, оккупанты переодеваются в гражданское, чтобы добраться до украинских позиций. Такая тактика характерна для действий врага в городах, в том числе в районе Временного Яра.
Спикер добавила, что в Торецке россияне несут огромные потери.
Однако руководство российской армии обещает им (ред. — российским военным) золотые горы. Они там увеличивают выплаты по двухсотым. К сожалению, обычные Ваньки России покупаются на это и радостно идут на контракт умирать в Украине.
Ситуация в Торецке 11 октября
Российские оккупационные войска закрепились на двух улицах Торецка — на улице Центральной.
Об этом в телеэфире сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.
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