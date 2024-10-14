В ОТУ "Луганськ" оприлюднили дані про актуальну ситуацію в Торецьку

У Торецьку не лишилося цілих будинків й укриттів і, на жаль, це дозволяє російським загарбникам займати нові райони в місті.
Головні тези:
- У Торецьку ворог займає нові райони через відсутність цілих будинків та укриттів.
- Російські окупаційні війська використовують підступні тактики, перевдягаючись у цивільне населення для дій у місті.
- Ситуація в Торецьку наразі залишається напруженою, з усілякими загрозами та провокаціями від окупантів.
Російські військові закріплюються на нових локаціях Торецька
Про це в телеефірі повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
За словами спікерки, окупанти перевдягаються в цивільне, щоб добратися до українських позицій. Така тактика характерна для дій ворога у містах, зокрема й у районі Часового Яру.
Речниця додала, що в Торецьку росіяни зазнають величезних втрат.
Проте керівництво російської армії обіцяє їм (ред. — російським військовим) золоті гори. Вони там збільшують виплати по двухсотих. На жаль, звичайні Ваньки Росії купуються на це і радісно йдуть на контракт помирати в Україну.
Ситуація в Торецьку 11 жовтня
Російські окупаційні війська закріпилися на двох вулицях Торецька — до вулиці Центральної.
Про це в телеефірі повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
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