В ОТУ "Луганськ" оприлюднили дані про актуальну ситуацію в Торецьку
Категорія
Україна
Дата публікації

В ОТУ "Луганськ" оприлюднили дані про актуальну ситуацію в Торецьку

Торецьк
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У Торецьку не лишилося цілих будинків й укриттів і, на жаль, це дозволяє російським загарбникам займати нові райони в місті.

Головні тези:

  • У Торецьку ворог займає нові райони через відсутність цілих будинків та укриттів.
  • Російські окупаційні війська використовують підступні тактики, перевдягаючись у цивільне населення для дій у місті.
  • Ситуація в Торецьку наразі залишається напруженою, з усілякими загрозами та провокаціями від окупантів.

Російські військові закріплюються на нових локаціях Торецька

Ситуація змінюється дуже швидко. На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не лишилося цілих будинків. Нині місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дозволяє ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі.

Про це в телеефірі повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За словами спікерки, окупанти перевдягаються в цивільне, щоб добратися до українських позицій. Така тактика характерна для дій ворога у містах, зокрема й у районі Часового Яру.

Речниця додала, що в Торецьку росіяни зазнають величезних втрат.

Проте керівництво російської армії обіцяє їм (ред. — російським військовим) золоті гори. Вони там збільшують виплати по двухсотих. На жаль, звичайні Ваньки Росії купуються на це і радісно йдуть на контракт помирати в Україну.

Ситуація в Торецьку 11 жовтня

Російські окупаційні війська закріпилися на двох вулицях Торецька — до вулиці Центральної.

Про це в телеефірі повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Ситуація залишається складною. Найскладніша ситуація біля Торецька та Нью-Йорка. На жаль, ворог там дещо просунувся і закріпився на двох сусідніх вулицях Торецька — до вулиці Центральної, про яку ми говорили раніше.

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