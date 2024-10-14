В ОТУ "Луганськ" оприлюднили дані про актуальну ситуацію в Торецьку

Ситуація змінюється дуже швидко. На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не лишилося цілих будинків. Нині місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дозволяє ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі.