В ОТУ "Луганськ" розкрили деталі оборони Торецька та Часового Яру

На Краматорському, Торецькому, Сіверському напрямках кількість штурмових дій ворога дещо зменшилась. Ситуація в місті Торецьк стабілізувалася, Сили оборони України не дають ворогу просунутись далі східної частини міста.

Сили оборони України тримають Часів Яр та Торецьк

Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорському, Торецькому, Сіверському — ред.) дещо зменшилася. Ми пов’язуємо це з тим, що ворог узяв тактичну паузу для підведення можливо якогось поповнення живої сили, поповнення втрат, також поповнення БК, поповнення озброєння, можливо заведення якоїсь техніки. І коли вони закінчать підготовку, скоріше за все кількість штурмів знову відновиться. Поширити

Про це розповіла в телеефірі речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

Коментуючи ситуацію біля Часового Яру, речниця відзначила, що тут обстановка залишається складною.

Так, на жаль, ситуація в Часовому Ярі складна, однак ворог не зміг пройти канал, як це заявляє видання Bild, і жодного прориву там немає. Так, деякі штурмові групи забігають за канал, однак подібні спроби одразу блокуються, і групи знищуються. Лінія каналу контролюється нашою артилерією і дронами, і тому техніка не може пройти, оскільки для того, щоб пройшла техніка, потрібно наведення мостів. Вони цього не можуть зробити, оскільки ці спроби також швидко закінчуються.

Крім того, вона повідомила, що ситуація в Торецьку стабілізувалася, Сили оборони блокують просування ворога зі східної частини міста, де він засів.

Ситуація в Торецьку відносно стабілізувалася. Ми зараз тримаємо лінію бойового зіткнення незмінною. Ворог, як і раніше, засів у східних районах міста. Однак ми стримуємо його подальше просування і будемо захищати місто стільки, скільки це буде можливо. І наразі у нас це вдало виходить.

Українські сили досягли нових успіхів на фронті

Згідно з даними команди ISW, бійці ЗСУ змогли повернути під свій контроль територію в межах Торецька навіть на тлі постійних атак армії РФ на цій ділянці фронту.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про позиції в центрі Торецька.

Попри це, також вказано, що російські загарбники 16 та 17 жовтня продовжували наступальні операції поблизу Торецька, на південь від Торецька біля Неліпівки, на захід від Торецька біля Щербинівки та на південний захід від Торецька біля Сухої Балки.