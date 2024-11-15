Бої за Торецьк. В ОТУ "Луганськ" поділилися подробицями оборони міста

У місті Торецьк тривають важкі міські бої, на Сіверському напрямку ворог стягує техніку та особовий склад.
Головні тези:
- Місто Торецьк переживає важкі міські бої, де ворог стягує техніку та особовий склад.
- ОТУ «Луганськ» розкрила подробиці оборони міста, де щоденно знищується до 100 окупантів.
- Російська армія зазнає значних втрат на Луганщині, українські Сили оборони успішно утримують позиції та відбивають атаки. Ситуація на фронті залишається напруженою.
У Торецьку продовжуються міські бої
Про це в телеефірі заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.
Окрім того, ворог завдає багато авіаударів у зоні відповідальності ОТУ “Луганськ”, буквально знищуючи міста на кожному з напрямків. За 14 листопада було 27 авіаударів, під час яких ворог скинув 56 КАБів.
Бобовнікова додала, що безпосередньо в місті Торецьк точаться запеклі бої, і Сили оборони щодоби знищують до 100 окупантів.
Відповідаючи на питання щодо накопичення ворогом сил і засобів, Бобовнікова повідомила:
Так, ми бачимо насправді накопичення техніки і накопичення особового складу. Особливо, якщо ми говоримо про Часів Яр і Сіверський напрямок. Там ворог не проводить активних дій, порівняно з іншими напрямками, такими як Торецький, однак ми бачимо, що вони стягують техніку, готують її, наварюють «мангали», встановлюють РЕБ і, звісно, стягують особовий склад.
Армія РФ зазнає шалених втрат на Луганщині
Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова 30 жовтня.
За її словами, повітряно-десантна дивізія центрального військового округу РФ перебуває в районі Часового Яру, коли на Торецькому напрямку стоять мотострілецькі бригади цього ж округу.
Також речниця зауважила, на цих ділянках фронту воюють кадрові бригади окупантів із хорошим оснащенням. Водночас українським Силам оборони вдається утримувати позиції та відбивати атаки РФ.
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