Бої за Торецьк. В ОТУ "Луганськ" поділилися подробицями оборони міста

У місті Торецьк тривають важкі міські бої, на Сіверському напрямку ворог стягує техніку та особовий склад.

У Торецьку продовжуються міські бої

Про це в телеефірі заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

На Торецькому напрямку ворог наступає малими штурмовими групами, оскільки там ведуться міські бої, дуже важкі бої. В районі Нелипівки ворог буквально нещодавно застосовував техніку. 12 окупантів було знищено і 7 одиниць техніки. Поширити

Окрім того, ворог завдає багато авіаударів у зоні відповідальності ОТУ “Луганськ”, буквально знищуючи міста на кожному з напрямків. За 14 листопада було 27 авіаударів, під час яких ворог скинув 56 КАБів.

Бобовнікова додала, що безпосередньо в місті Торецьк точаться запеклі бої, і Сили оборони щодоби знищують до 100 окупантів.

Відповідаючи на питання щодо накопичення ворогом сил і засобів, Бобовнікова повідомила:

Так, ми бачимо насправді накопичення техніки і накопичення особового складу. Особливо, якщо ми говоримо про Часів Яр і Сіверський напрямок. Там ворог не проводить активних дій, порівняно з іншими напрямками, такими як Торецький, однак ми бачимо, що вони стягують техніку, готують її, наварюють «мангали», встановлюють РЕБ і, звісно, стягують особовий склад.

Армія РФ зазнає шалених втрат на Луганщині

Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова 30 жовтня.

За її словами, повітряно-десантна дивізія центрального військового округу РФ перебуває в районі Часового Яру, коли на Торецькому напрямку стоять мотострілецькі бригади цього ж округу.

Вони зараз щоночі фактично заводять особовий склад на передові позиції, поповнюючи втрати в живій силі. В зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" щодня вони втрачають вбитими і пораненими приблизно 200 осіб. Поширити

Також речниця зауважила, на цих ділянках фронту воюють кадрові бригади окупантів із хорошим оснащенням. Водночас українським Силам оборони вдається утримувати позиції та відбивати атаки РФ.