В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе — видео
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Проиcшествия
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В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе — видео

В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе — видео
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Источник:  online.ua

В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на заводе "Полистирол-строй". Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Главные тезисы

  • На заводе “Полистирол-строй” в Екатеринбурге произошел масштабный пожар площадью 1,5 тыс. кв. м.
  • Пока неизвестны причины возгорания, однако МЧС рекомендует принимать меры безопасности и соблюдать предосторожности.
  • Использование вспененного полиэтилена для маскировки от тепловизоров и изготовления деталей дронов обсуждается как возможная мера предосторожности.

Что известно о масштабном пожаре в Екатеринбурге РФ

Как отмечают росСМИ, пламя охватило цех по производству полистирола. По информации МЧС в Свердловской области, площадь пожара достигает 1,5 тысячи квадратных метров.

Цех расположен недалеко от аэропорта Кольцово, однако причина возгорания пока неизвестна.

Фото — росСМИ

Местным жителям посоветовали соблюдать меры безопасности: не открывать окна, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, а также выходить на улицу только в масках или респираторах. МЧС России также сообщило об одном пострадавшем.

В сети отмечают, что вспененный полиэтилен, который производится на подобных предприятиях, может использоваться для маскировки от тепловизоров, а другие материалы для производства деталей дронов.

Что происходило в Башкирии 26 ноября

Вечером 26 ноября местные жители услышали громкие взрывы в республике Башкортостан, являющейся субъектом Российской Федерации.

Это происходило в городе Салават, расположенном в 1200 км от границы Украины.

Сначала местные СМИ начали распространять информацию о том, что тамошнее НПЗ атакуют неизвестные ударные дроны.

Однако впоследствии телеграмма-канал ASTRA обнародовал альтернативную версию событий.

Так, администраторы канала утверждают, что в Салавате Кукурузник АН-2 залетел в закрытую зону, где его приняли за украинский беспилотник.

После этого в городе сразу была включена сирена воздушной тревоги, а охрана НПЗ "Газпром" открыла по российскому самолету огонь.

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