В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на заводе "Полистирол-строй". Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
Главные тезисы
- На заводе “Полистирол-строй” в Екатеринбурге произошел масштабный пожар площадью 1,5 тыс. кв. м.
- Пока неизвестны причины возгорания, однако МЧС рекомендует принимать меры безопасности и соблюдать предосторожности.
- Использование вспененного полиэтилена для маскировки от тепловизоров и изготовления деталей дронов обсуждается как возможная мера предосторожности.
Что известно о масштабном пожаре в Екатеринбурге РФ
Как отмечают росСМИ, пламя охватило цех по производству полистирола. По информации МЧС в Свердловской области, площадь пожара достигает 1,5 тысячи квадратных метров.
Цех расположен недалеко от аэропорта Кольцово, однако причина возгорания пока неизвестна.
В сети отмечают, что вспененный полиэтилен, который производится на подобных предприятиях, может использоваться для маскировки от тепловизоров, а другие материалы для производства деталей дронов.
Что происходило в Башкирии 26 ноября
Вечером 26 ноября местные жители услышали громкие взрывы в республике Башкортостан, являющейся субъектом Российской Федерации.
Это происходило в городе Салават, расположенном в 1200 км от границы Украины.
Сначала местные СМИ начали распространять информацию о том, что тамошнее НПЗ атакуют неизвестные ударные дроны.
Однако впоследствии телеграмма-канал ASTRA обнародовал альтернативную версию событий.
Так, администраторы канала утверждают, что в Салавате Кукурузник АН-2 залетел в закрытую зону, где его приняли за украинский беспилотник.
После этого в городе сразу была включена сирена воздушной тревоги, а охрана НПЗ "Газпром" открыла по российскому самолету огонь.
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