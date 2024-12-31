Вторжение Российской Федерации в Украину привело к резкому росту пожаров на территории государства-агрессора, особенно на военных объектах. Главное управление разведки МО Украины напомнило, как это происходило в РФ в этом году.

Как пылала Россия в 2024 году

В разведке отметили, что после полномасштабного российского вторжения на территории агрессора в этом году "странные" пожары фиксировались как в Москве, так и в Алтайском крае и Красноярске.

Широкая география инцидентов на россии в 2024 году — от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, Красноярска, Новосибирска и Алтайского края — указывает на тактику тысячи порезов, что замедляет российскую военную машину, заставляя московитских вождей тратить ресурсы на устранение проблем, — движение сопротивления путинскому режиму продолжает действовать. Поделиться

Взрывы в России: что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на 25 декабря ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты во Льгове Курской области.

А 24 декабря беспилотные летательные аппараты атаковали авиабазу Миллерово в Ростовской области. Как писали медиа, возможно, их целями могли быть штурмовики Су-25.

Также в ночь на 10 ноября также было неспокойно в российском Брянске.