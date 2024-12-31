Вторжение Российской Федерации в Украину привело к резкому росту пожаров на территории государства-агрессора, особенно на военных объектах. Главное управление разведки МО Украины напомнило, как это происходило в РФ в этом году.
Главные тезисы
- После вторжения РФ в Украину в 2024 году пожары на военных объектах в России значительно увеличились, замедляя военную машину страны.
- Широкая география пожаров включает в себя регионы как Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и другие, поддерживая движение сопротивления против путинского режима.
- Стратегия тактики тысячи порезов в 2024 году замедляет российскую военную машину, заставляя руководство тратить ресурсы на устранение проблем.
- Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты, а также совершены атаки на авиабазы в Ростовской области.
- Взрывы и атаки включают в себя инциденты в регионах от Москвы до Алтайского края, продолжая подрыв сил путинского режима.
Как пылала Россия в 2024 году
В разведке отметили, что после полномасштабного российского вторжения на территории агрессора в этом году "странные" пожары фиксировались как в Москве, так и в Алтайском крае и Красноярске.
Взрывы в России: что известно
Вооруженные силы Украины в ночь на 25 декабря ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты во Льгове Курской области.
А 24 декабря беспилотные летательные аппараты атаковали авиабазу Миллерово в Ростовской области. Как писали медиа, возможно, их целями могли быть штурмовики Су-25.
Также в ночь на 10 ноября также было неспокойно в российском Брянске.
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