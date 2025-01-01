Благотворители передали ГУР уникальный дрон Hazard и автомобиль HMMWV

Благотворители передали ГУР уникальный дрон Hazard

Беспилотный авиационный комплекс Hazard и автомобиль HMMWV воины получили от американской благотворительной организации Help Heroes of Ukraine.

Начальник ГУР Кирилл Буданов и Hazard

В ГУР обратили внимание, что в комплекс Hazard входят:

десять дронов-камикадзе;

пусковое оборудование;

пульт управления.

По данным разведки, конструкция беспилотника создана из композитных материалов, что позволяет ему оставаться невидимым для враждебных средств РЭБ. При этом работа дрона бесшумна, что обеспечивает максимальную скрытность.

Такие беспилотники могут преодолевать значительное расстояние, их можно оснастить боевыми частями разной мощности для уничтожения объектов врага.

Митрополит Эпифаний освятил медевак для ГУР

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний 26 ноября во дворе Свято-Михайловского Златоверхого монастыря освятил и передал для нужд медицинской службы Главного управления разведки МОУ специализированный автомобиль скорой помощи, который был приобретен при содействии благотворителей.

Медицинский эвакуационный автомобиль разведчикам предоставили при содействии службы военного капелланства ГУР и благотворительного фонда "Открытые глаза". Поделиться

Вместе с Предстоятелем автокефальной Украинской Православной Церкви молились капелланы протоиерей Константин Холодов и протоиерей Владимир Романишин и сотрудники медицинской службы ГУР.