Благотворители передали ГУР уникальный дрон Hazard и автомобиль HMMWV
Категория
Украина
Дата публикации

Благотворители передали ГУР уникальный дрон Hazard и автомобиль HMMWV

ГУР
ГУР
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Украинские разведчики получили от благотворительной организации новейшие дроны Hazard.

Главные тезисы

  • Благотворители передали уникальный беспилотный авиационный комплекс Hazard и автомобиль HMMWV украинским разведчикам.
  • Дроны Hazard обладают способностью оставаться невидимыми для враждебных средств радиоэлектронной борьбы и могут оснащаться боевыми частями разной мощности.

Благотворители передали ГУР уникальный дрон Hazard

Беспилотный авиационный комплекс Hazard и автомобиль HMMWV воины получили от американской благотворительной организации Help Heroes of Ukraine.

Начальник ГУР Кирилл Буданов и Hazard

В ГУР обратили внимание, что в комплекс Hazard входят:

  • десять дронов-камикадзе;

  • пусковое оборудование;

  • пульт управления.

По данным разведки, конструкция беспилотника создана из композитных материалов, что позволяет ему оставаться невидимым для враждебных средств РЭБ. При этом работа дрона бесшумна, что обеспечивает максимальную скрытность.

Такие беспилотники могут преодолевать значительное расстояние, их можно оснастить боевыми частями разной мощности для уничтожения объектов врага.

Митрополит Эпифаний освятил медевак для ГУР

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний 26 ноября во дворе Свято-Михайловского Златоверхого монастыря освятил и передал для нужд медицинской службы Главного управления разведки МОУ специализированный автомобиль скорой помощи, который был приобретен при содействии благотворителей.

Медицинский эвакуационный автомобиль разведчикам предоставили при содействии службы военного капелланства ГУР и благотворительного фонда "Открытые глаза".

Вместе с Предстоятелем автокефальной Украинской Православной Церкви молились капелланы протоиерей Константин Холодов и протоиерей Владимир Романишин и сотрудники медицинской службы ГУР.

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