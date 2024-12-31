Поражение российского Ми-8. ГУР опубликовало перехват

Главное управление разведки обнародовало радиоперехват российских захватчиков, подтверждающий, что один из вражеских вертолетов 31 декабря был поражен с морского дрона.
Главные тезисы
- Радиоперехват ГУР подтверждает поражение российского Ми-8 морским дроном Magura V5.
- Еще один вражеский вертолет удалось уничтожить, он упал в Черное море.
- Украинские беспилотники могут поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров.
Российский Ми-8 попал под удар украинского дрона
Украинским разведчикам удалось получить в свое распоряжение радиоперехват пилота российского вертолета Ми-8, который был подбит ракетой из морского дрона Magura V5.
Оккупант в панике объясняет характер и последствия огневого поражения борта.
Что важно понимать, в результате операции ГУР у берегов временно оккупированного Крыма морской дрон Magura V5, оснащенный ракетным вооружением, уничтожил один и подбил еще один российский вертолет Ми-8.
Уничтоженный борт упал в Черное море, что удалось запечатлеть на видео.
В ГУР рассказали о возможностях усовершенствованных украинских дронов
С заявлением на этот счет выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, украинские беспилотные летательные аппараты могут поражать вражеские цели, находящиеся на расстоянии до 2 тысяч километров.
На этом фоне нужно напомнить, что 6 ноября украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России. Это была еще одна успешная операция ГУР.
Следует также отметить, что расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 километров.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-