Поражение российского Ми-8. ГУР опубликовало перехват
Категория
Украина
Дата публикации

Поражение российского Ми-8. ГУР опубликовало перехват

ГУР
Ми-8
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Главное управление разведки обнародовало радиоперехват российских захватчиков, подтверждающий, что один из вражеских вертолетов 31 декабря был поражен с морского дрона.

Главные тезисы

  • Радиоперехват ГУР подтверждает поражение российского Ми-8 морским дроном Magura V5.
  • Еще один вражеский вертолет удалось уничтожить, он упал в Черное море.
  • Украинские беспилотники могут поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров.

Российский Ми-8 попал под удар украинского дрона

Украинским разведчикам удалось получить в свое распоряжение радиоперехват пилота российского вертолета Ми-8, который был подбит ракетой из морского дрона Magura V5.

Оккупант в панике объясняет характер и последствия огневого поражения борта.

Был хлопок — по мне попали. Пуск из воды был. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолету почувствовал, кое-какие системы отказали, ― жалуется российский захватчик.

Что важно понимать, в результате операции ГУР у берегов временно оккупированного Крыма морской дрон Magura V5, оснащенный ракетным вооружением, уничтожил один и подбил еще один российский вертолет Ми-8.

Уничтоженный борт упал в Черное море, что удалось запечатлеть на видео.

В ГУР рассказали о возможностях усовершенствованных украинских дронов

С заявлением на этот счет выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, украинские беспилотные летательные аппараты могут поражать вражеские цели, находящиеся на расстоянии до 2 тысяч километров.

Из того, что можем говорить — это уже не секрет — до двух тысяч километров украинские дальнобойные летательные аппараты уже могут гипотетически работать. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

На этом фоне нужно напомнить, что 6 ноября украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России. Это была еще одна успешная операция ГУР.

Следует также отметить, что расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 километров.

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