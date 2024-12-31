Поражение российского Ми-8. ГУР опубликовало перехват

Главное управление разведки обнародовало радиоперехват российских захватчиков, подтверждающий, что один из вражеских вертолетов 31 декабря был поражен с морского дрона.

Российский Ми-8 попал под удар украинского дрона

Украинским разведчикам удалось получить в свое распоряжение радиоперехват пилота российского вертолета Ми-8, который был подбит ракетой из морского дрона Magura V5.

Оккупант в панике объясняет характер и последствия огневого поражения борта.

Был хлопок — по мне попали. Пуск из воды был. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолету почувствовал, кое-какие системы отказали, ― жалуется российский захватчик. Поделиться

Что важно понимать, в результате операции ГУР у берегов временно оккупированного Крыма морской дрон Magura V5, оснащенный ракетным вооружением, уничтожил один и подбил еще один российский вертолет Ми-8.

Уничтоженный борт упал в Черное море, что удалось запечатлеть на видео.

В ГУР рассказали о возможностях усовершенствованных украинских дронов

С заявлением на этот счет выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, украинские беспилотные летательные аппараты могут поражать вражеские цели, находящиеся на расстоянии до 2 тысяч километров.

Из того, что можем говорить — это уже не секрет — до двух тысяч километров украинские дальнобойные летательные аппараты уже могут гипотетически работать. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Андрей Юсов Представитель ГУР МОУ

На этом фоне нужно напомнить, что 6 ноября украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России. Это была еще одна успешная операция ГУР.