Ураження російського Мі-8. ГУР опублікувало перехоплення

Головне управління розвідки оприлюднило радіоперехоплення російських загарбників, яке підтверджує, що один з ворожих гелікоптерів 31 грудня був уражений з морського дрона.
Головні тези:
- Радіоперехоплення ГУР підтверджує ураження російського Мі-8 морським дроном Magura V5.
- Ще один ворожий гелікоптер вдалося знищити, він впав у Чорне море.
- Наразі українські безпілотники можуть вражати цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів.
Російський Мі-8 потрапив під удар українського дрона
Українським розвідникам вдалося здобути у своє розпорядження радіоперехоплення пілота підбитого ракетою з морського дрона Magura V5 російського гелікоптера Мі-8.
Під час нього окупант панічно пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту.
Що важливо розуміти, у результаті операції ГУР поблизу берегів тимчасово окупованого Криму морський дрон Magura V5, оснащений ракетним озброєнням, знищив один та підбив ще один російський гелікоптер Мі-8.
Знищений борт упав у Чорне море, що вдалося зафіксувати на відео.
У ГУР розповіли про можливості вдосконалених українських дронів
З заявою з цього приводу виступив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
За його словами, наразі українські безпілотні літальні апарати можуть вражати ворожі цілі, що знаходяться на відстані до 2 тисяч кілометрів.
На цьому тлі варто нагадати, що 6 листопада українські безпілотники уразили морську базу Каспійської флотилії ВМФ Росії. Це була ще одна успішна операція ГУР.
Варто також зазначити, що відстань від державного кордону України до обʼєкта ураження складає близько 1500 кілометрів.
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