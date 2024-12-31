Ураження російського Мі-8. ГУР опублікувало перехоплення

Головне управління розвідки оприлюднило радіоперехоплення російських загарбників, яке підтверджує, що один з ворожих гелікоптерів 31 грудня був уражений з морського дрона.

Російський Мі-8 потрапив під удар українського дрона

Українським розвідникам вдалося здобути у своє розпорядження радіоперехоплення пілота підбитого ракетою з морського дрона Magura V5 російського гелікоптера Мі-8.

Під час нього окупант панічно пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту.

Был хлопок ― по мне попали. Пуск с воды был. После этого была ещё одна вспышка. Я её уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолёту почувствовал, кое-какие системы отказали, ― бідкається російський загарбник. Поширити

Що важливо розуміти, у результаті операції ГУР поблизу берегів тимчасово окупованого Криму морський дрон Magura V5, оснащений ракетним озброєнням, знищив один та підбив ще один російський гелікоптер Мі-8.

Знищений борт упав у Чорне море, що вдалося зафіксувати на відео.

У ГУР розповіли про можливості вдосконалених українських дронів

З заявою з цього приводу виступив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, наразі українські безпілотні літальні апарати можуть вражати ворожі цілі, що знаходяться на відстані до 2 тисяч кілометрів.

З того, що можемо говорити, — це вже не секрет — до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. У більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

На цьому тлі варто нагадати, що 6 листопада українські безпілотники уразили морську базу Каспійської флотилії ВМФ Росії. Це була ще одна успішна операція ГУР.