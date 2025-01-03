У ГУР показали результаты боевой работы подразделения "Крылья" — видео

Подразделение Главного управления разведки Украины "Крылья" нанесло разрушительный удар по враждебным позициям. Бойцы уничтожили десятки единиц российской техники и позиции окупантов.
Главные тезисы
- Подразделение “Крылья” успешно нанесло разрушительный удар на враждебные позиции, уничтожив российскую технику и позиции оккупантов.
- Украинские военные разведчики эффективно использовали FPV-дроны самолетного типа для атаки на бронетехнику и топливные склады врага.
Подразделение ГУР "Крылья" эффективно уничтожает врагов
Как рассказали в разведке, на видео показаны результаты упорной и искусной боевой работы подразделения "Крылья".
Для атак против врага украинские военные разведчики использовали FPV-дроны самолетного типа — Darts.
Под разрушительными огненными ударами разведчиков оказались враждебные:
легкая и тяжелая бронетехника;
составы горюче-смазочных материалов;
автомобильный транспорт;
ретрансляторы и оборудование для связи;
средства РЭБ;
трансформаторы;
укрытие русских окупантов.
Украинские дроны уничтожили 2 вертолета РФ в Крыму
Как сообщает украинская разведка, 31 декабря вблизи временно оккупированного Крыма спецназовцы подразделения Group 13 провели успешную операцию.
Используя морские дроны "Magura V5", оснащенные ракетами, они уничтожили два российских вертолета Ми-8.
По предварительной информации, экипажи обоих бортов были ликвидированы.
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