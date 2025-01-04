В День рождения Буданова ГУР атаковало российский "РегионТрансСервис" — источники

4 января свой День рождения отмечает начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Команда ГУР поздравила своего лидера действительно оригинально, реализовав еще одну успешную кибероперацию против страны-агрессорки России. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в военной разведке.

ГУР нанесло еще один мощный киберудар по РФ

По словам анонимных источников, киберспециалисты Главного управления разведки совершили очередную кибератаку на инфраструктурные сервисы государства-агрессора.

В этот раз под удар попало ООО "РегионТрансСервис" — ведущая сервисная компания по обслуживанию грузовых вагонов, которая среди прочего обеспечивает деятельность российских захватчиков на фронте.

Фото: скриншот

Кибербойцам ГУР удалось успешно уничтожить все серверы компании. Более того, выведены из строя рабочие станции и стерты бекапы.

Инсайдеры Online.UA обращают внимание на то, что всего было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций.

Фото: скриншот

Что важно понимать, ООО "РегионТрансСервис" предоставляет полный спектр сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона: от приемки новых вагонов на заводе-производителе с их регистрацией в железной дороге, выполнения всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов.

Фото: скриншот

Кроме того, указано, что именно это ООО является одной из ключевых компаний, которая обеспечивает деятельность РЖД, а следовательно — перевозку военных грузов для ведения военных действий против Украины.

Фото: скриншот

Каким будет 2025 год для Украины — прогноз Буданова

Как заявил недавно начальник ГУР, относительно нового года у него сейчас больше оптимизма, чем было касательно 2024 года.

Кроме того, шеф украинской разведки добавил, что украинцам можно рассчитывать на действительно "хорошие события".

В прошлом году кто-то из журналистов спросил меня, какие ожидания от 2024 года. И я тогда совершенно честно сказал, что, к сожалению, 2024-й будет очень тяжелым. Если сформулировать также вопрос относительно 2025-го, здесь гораздо больше оптимизма. 2025-й будет точно лучше этого. Для этого есть объективные факторы, и надеюсь, что в 2025-м мы увидим очень много хороших событий, которые, наконец, принесут нам всем то, чего мы так ждем. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Буданов также напомнил, что исход борьбы за свободу Украины зависит от каждого из нас.