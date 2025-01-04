В День рождения Буданова ГУР атаковало российский "РегионТрансСервис" — источники

4 января свой День рождения отмечает начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Команда ГУР поздравила своего лидера действительно оригинально, реализовав еще одну успешную кибероперацию против страны-агрессорки России. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в военной разведке.
Главные тезисы
- ГУР осуществило успешную кибератаку на российскую компанию "РегионТрансСервис".
- Киберспециалисты уничтожили все серверы компании.
- "РегионТрансСервис" является ключевым звеном для деятельности РЖД и перевозки военных грузов армии РФ.
ГУР нанесло еще один мощный киберудар по РФ
По словам анонимных источников, киберспециалисты Главного управления разведки совершили очередную кибератаку на инфраструктурные сервисы государства-агрессора.
В этот раз под удар попало ООО "РегионТрансСервис" — ведущая сервисная компания по обслуживанию грузовых вагонов, которая среди прочего обеспечивает деятельность российских захватчиков на фронте.
Кибербойцам ГУР удалось успешно уничтожить все серверы компании. Более того, выведены из строя рабочие станции и стерты бекапы.
Инсайдеры Online.UA обращают внимание на то, что всего было поражено 78 серверов и 211 рабочих станций.
Что важно понимать, ООО "РегионТрансСервис" предоставляет полный спектр сервисных услуг на всех этапах жизненного цикла вагона: от приемки новых вагонов на заводе-производителе с их регистрацией в железной дороге, выполнения всех регламентов обслуживания и до утилизации вагонов.
Кроме того, указано, что именно это ООО является одной из ключевых компаний, которая обеспечивает деятельность РЖД, а следовательно — перевозку военных грузов для ведения военных действий против Украины.
Каким будет 2025 год для Украины — прогноз Буданова
Как заявил недавно начальник ГУР, относительно нового года у него сейчас больше оптимизма, чем было касательно 2024 года.
Кроме того, шеф украинской разведки добавил, что украинцам можно рассчитывать на действительно "хорошие события".
Буданов также напомнил, что исход борьбы за свободу Украины зависит от каждого из нас.
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