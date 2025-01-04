Могла ли Украина отбить у России Крым в 2014 году — объяснение Билецкого

Как считает командир Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Андрей Билецкий, Украина имела все шанс спасти Крым от российской оккупации 11 лет назад, если бы РФ столкнулась с реальным сопротивлением украинцев.

Билецкий убежден, что Крым сдали

Я считаю, что и Крым... не было столь однозначной истории. Мы его просто в прямом смысле сдали. Сотни и сотни тысяч человек были за Украину. Десятки тысяч выходили на митинги. Готовы были организовывать "дружины". Андрей Билецкий Командир 3 ОШБр

По его словам, тогда были разные воинские части, но большинство из них были в первые дни настроены выполнять все приказы и оборонять Крымский полуостров.

Более того, Белецкий отметил, что все знают, какая команда была у россиян.

В случае сопротивления возвращаться и лететь на "голубом вертолете" обратно на Кубань. Но этого не вышло. Поэтому так и сдали, — добавил он. Поделиться

Жорин признался, как относится к Белецкому

Заместитель командира Третьей штурмовой, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA объяснил, как Андрею Билецкому еще при жизни удалось войти в историю Украины и напрямую повлиять на судьбу родины.

Так сложилось, что с самого начала и сегодня я воюю под командованием Андрея Билецкого. Считаю, что он очень профессиональный человек. В отличие от меня он больше похож на военного. Так же на самом деле, как и Редис. И один, и другой — реально профессиональные люди, которые фанатично относятся к работе со своим подразделением и к защите Украины. Поделиться

Жорин напоминает о том, что именно Андрей Белецкий создал полк "Азов", который заместитель командира Третьей штурмовой считает одним из лучших подразделений.