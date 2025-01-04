Могла ли Украина отбить у России Крым в 2014 году — объяснение Билецкого

Как считает командир Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), полковник Андрей Билецкий, Украина имела все шанс спасти Крым от российской оккупации 11 лет назад, если бы РФ столкнулась с реальным сопротивлением украинцев.
Главные тезисы
- Билецкий указывает на причины, повлекшие за собой потерю Крыма.
- Максим Жорин в интервью Online.UA объяснил, как Андрею Белецкому еще при жизни удалось войти в историю Украины.
Билецкий убежден, что Крым сдали
По его словам, тогда были разные воинские части, но большинство из них были в первые дни настроены выполнять все приказы и оборонять Крымский полуостров.
Более того, Белецкий отметил, что все знают, какая команда была у россиян.
Жорин признался, как относится к Белецкому
Заместитель командира Третьей штурмовой, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA объяснил, как Андрею Билецкому еще при жизни удалось войти в историю Украины и напрямую повлиять на судьбу родины.
Жорин напоминает о том, что именно Андрей Белецкий создал полк "Азов", который заместитель командира Третьей штурмовой считает одним из лучших подразделений.
Затем он с нуля создал Третью штурмовую бригаду и также сделал ее одним из лучших подразделений.
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