Очень неприятный сюрприз. Что на самом деле Трамп подготовил для Путина

Экономический обозреватель Амбруаз Эванс-Притчард обращает внимание на то, что будущий президент США Дональд Трамп еще не вернулся в Белый дом, однако уже набрал в свою команду проукраинских "поклонников жесткой линии". Как отмечает эксперт, это означает только одно – республиканец готовит очень неприятный сюрприз для российского диктатора Владимира Путина.

Трамп усилит давление на Путина и РФ

Как считает Амбруаз Эванс-Притчард, будущий глава Белого дома мощнее, чем Джо Байден, готов давить на российскую экономику.

Трамп нацелен на то, чтобы заставить Путина согласиться на мир на условиях "Америка прежде всего".

Эксперт также подчеркнул, что новое настроение если не оптимизма, но, по крайней мере, облегчения царит в Украине, которая получит нового сильно союзника в лице Трампа.

Более того, в Евросоюзе уже пришли к выводу, что второе президентство республиканца, вероятно, не будет "таким плохим результатом" — по крайней мере, когда речь идет об отношениях с Россией.

Теперь совершенно ясно, что Трамп не собирается бросать Украину под автобус, — выступил с заявлением по этому поводу профессор Алан Райли, региональный эксперт Atlantic Council. Поделиться

Трамп не станет другом Путина

По словам автора статьи, члены команды республиканца смогли доказать ему, что прекращение поддержки Украины со стороны США было бы гораздо хуже, чем унижение Байдена в Афганистане.

Более того, окружение Трампа прекрасно знает, а что "первая линия обороны против Китая лежит на Донбассе".

Я не думаю, что президент Трамп хочет, чтобы его обвиняли в том, что он отдал Украину Путину. Этого не произойдет, — подчеркнул Леон Панетта, бывший министр обороны США и директор ЦРУ. Поделиться

Как утверждает Райли, "контролируемая конфронтация" с Кремлем эффективно работает.

Он также добавил, что республиканец свирепствует, когда его считают пуделем Путина.