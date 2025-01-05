Все на грани краха. Когда именно Путин хотел ударить по Украине ядерным оружием

Российский диктатор Владимир Путин мог применить против Украины ядерное оружие, когда ВСУ прорвали вражескую оборону в Харьковской области и вся оккупационная операция оказалась на грани краха. Об этом заявил генерал, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Главные тезисы
- Переломный момент на фронте привел к обострению риска ядерного удара со стороны РФ.
- Китай избежал глобальной войны, предупредив Путина о последствиях применения ядерного оружия против Украины.
- Си заявил диктатору, что перейдет на сторону НАТО, если тот начнет ядерную войну.
Путин боится тотального поражения в войне против Украины
Николай Маломуж отметил, что риск ядерного удара со стороны РФ значительно обострился во второй половине 2022 года.
Как известно, именно тогда началось масштабное контрнаступление Сил обороны Украины в Харьковской области, когда украинские воины неожиданно для всех прорвали российскую оборону и двигались прямо на Луганск.
По словам генерала, именно в тот момент для Путина вся его оккупационная операция оказалась на грани краха.
Как Си удалось остановить Путина
По словам Маломужа, власти КНР знали, что такой шаг России приведет к глобальной войне и поставит под угрозу существование человечества.
Более того, Си дал Путину понять, что как только РФ начнет развертывать такие средства вооружения, Китай станет на сторону НАТО в случае противостояния с ядерной угрозой Путина.
На этом фоне у российского диктатора не было других вариантов, кроме как отказаться от своей идеи.
Что важно понимать, сейчас все ядерные страны контролируют процессы подготовки к возможным ядерным испытаниям, а тем более применение ядерного оружия Россией.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-