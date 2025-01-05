Все на грани краха. Когда именно Путин хотел ударить по Украине ядерным оружием

Российский диктатор Владимир Путин мог применить против Украины ядерное оружие, когда ВСУ прорвали вражескую оборону в Харьковской области и вся оккупационная операция оказалась на грани краха. Об этом заявил генерал, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Путин боится тотального поражения в войне против Украины

Николай Маломуж отметил, что риск ядерного удара со стороны РФ значительно обострился во второй половине 2022 года.

Как известно, именно тогда началось масштабное контрнаступление Сил обороны Украины в Харьковской области, когда украинские воины неожиданно для всех прорвали российскую оборону и двигались прямо на Луганск.

По словам генерала, именно в тот момент для Путина вся его оккупационная операция оказалась на грани краха.

У Путина не было альтернатив и он рассматривал возможность нанесения или тактических, а если будет противостояние с НАТО, то и баллистических ударов. Но на тот период были встречи лидера КНР Си Цзиньпина в Москве и Путина в Пекине. применение ядерного оружия в любых форматах. Во время них руководитель Китая жестко предупредил Путина о не применении ядерного оружия в любых форматах. Николай Маломуж Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал

Как Си удалось остановить Путина

По словам Маломужа, власти КНР знали, что такой шаг России приведет к глобальной войне и поставит под угрозу существование человечества.

Более того, Си дал Путину понять, что как только РФ начнет развертывать такие средства вооружения, Китай станет на сторону НАТО в случае противостояния с ядерной угрозой Путина.

На этом фоне у российского диктатора не было других вариантов, кроме как отказаться от своей идеи.

Что важно понимать, сейчас все ядерные страны контролируют процессы подготовки к возможным ядерным испытаниям, а тем более применение ядерного оружия Россией.