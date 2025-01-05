Все на грани краха. Когда именно Путин хотел ударить по Украине ядерным оружием
Категория
Украина
Дата публикации

Все на грани краха. Когда именно Путин хотел ударить по Украине ядерным оружием

Путин
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Источник:  Киев24

Российский диктатор Владимир Путин мог применить против Украины ядерное оружие, когда ВСУ прорвали вражескую оборону в Харьковской области и вся оккупационная операция оказалась на грани краха. Об этом заявил генерал, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Главные тезисы

  • Переломный момент на фронте привел к обострению риска ядерного удара со стороны РФ.
  • Китай избежал глобальной войны, предупредив Путина о последствиях применения ядерного оружия против Украины.
  • Си заявил диктатору, что перейдет на сторону НАТО, если тот начнет ядерную войну.

Путин боится тотального поражения в войне против Украины

Николай Маломуж отметил, что риск ядерного удара со стороны РФ значительно обострился во второй половине 2022 года.

Как известно, именно тогда началось масштабное контрнаступление Сил обороны Украины в Харьковской области, когда украинские воины неожиданно для всех прорвали российскую оборону и двигались прямо на Луганск.

По словам генерала, именно в тот момент для Путина вся его оккупационная операция оказалась на грани краха.

У Путина не было альтернатив и он рассматривал возможность нанесения или тактических, а если будет противостояние с НАТО, то и баллистических ударов. Но на тот период были встречи лидера КНР Си Цзиньпина в Москве и Путина в Пекине. применение ядерного оружия в любых форматах. Во время них руководитель Китая жестко предупредил Путина о не применении ядерного оружия в любых форматах.

Николай Маломуж

Николай Маломуж

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал

Как Си удалось остановить Путина

По словам Маломужа, власти КНР знали, что такой шаг России приведет к глобальной войне и поставит под угрозу существование человечества.

Более того, Си дал Путину понять, что как только РФ начнет развертывать такие средства вооружения, Китай станет на сторону НАТО в случае противостояния с ядерной угрозой Путина.

На этом фоне у российского диктатора не было других вариантов, кроме как отказаться от своей идеи.

Что важно понимать, сейчас все ядерные страны контролируют процессы подготовки к возможным ядерным испытаниям, а тем более применение ядерного оружия Россией.

Теперь Россия и Путин в частности стали очень опасны для мира. Ибо угрозы — это реальный вызов миру. Здесь уже никакие выгодные газовые, технологические соглашения с Китаем не работают, потому что речь идет об уничтожении всех, — объяснил генерал.

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