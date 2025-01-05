Чи зможе Трампа зупинити війну протягом 24 годин — прогноз WP
Категорія
Політика
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Чи зможе Трампа зупинити війну протягом 24 годин — прогноз WP

Трамп
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Джерело:  The Washington Post

Як зазначає видання The Washington Post, Дональд Трамп повертається до влади у період, коли ситуація на міжнародній арені стала ще небезпечнішою. На цьому тлі реалізувати його амбітні плани, зокрема й щодо України, буде майже неможливо.

Головні тези:

  • Вкрай малоймовірно, що Трамп зупинить війну Росії проти України протягом 24 годин.
  • Новий президент США може переглянути відносини з НАТО.
  • Спроби Трампа стримати Росію шляхом відновлення особистої дипломатії можуть стати складним завданням через довгострокові цілі Путіна.

Журналісти звертають увагу на те, що Дональд Трамп зіткнеться з багатьма викликами.

Війна Росії проти України

На переконання редакції видання, цілком ймовірно майбутній президент США одразу опиниться під тиском в процесі пошуку оперативного рішення.

Його обіцянки "укласти мир за один день" викликають скептицизм, особливо на тлі максималістських вимог Росії.

Журналісти припускають, що славнозвісна обіцянка Трампа щодо завершення війни РФ проти України протягом 24 годин не є реалістичною.

Відносини з НАТО

Лідер республіканців, який критикував європейських членів НАТО за брак фінансування, тепер зіткнеться з більш обережним ставленням союзників.

За словами редакції видання, його друга каденція викликає занепокоєння щодо можливих змін у політиці США щодо альянсу.

Стримування Росії

Існує висока ймовірність того, що новий президент США може спробувати відновити особисту дипломатію з російським диктатором Володимиром Путіним.

Однак це завдання буде не надто простим, оскільки нелегітимний глава Кремля наразі сконцентрований на довгострокових цілях відновлення позицій Росії.

Ба більше, ні для кого не секрет, що Путін став менш поступливим на тлі локальних успіхів армії РФ у війні проти України.

Відносини з Китаєм і КНДР

На переконання журналістів, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин, які вже мають досвід взаємодії з Трампом, можуть створювати нові виклики, зважаючи на геополітичну напруженість.

Серед зовнішньополітичних аналітиків існує відчуття, що Трамп підходить до свого другого терміну краще підготовленим для виконання своїх зовнішньополітичних позицій, щоб покращити свою здатність формувати події в світі, але, мабуть, з меншим простором для пихатості.

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