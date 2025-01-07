Вступ України в НАТО. Трамп виступив з новою скандальною заявою

Майбутній президент США Дональд Трамп поскаржився, що чинний американський лідер Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО. Ба більше, республіканець додав, що "може зрозуміти почуття" Росії з цього приводу.
Головні тези:
- Трамп обурений через те, що Байден дав шанс Україні на вступ у НАТО.
- Майбутній президент США планує використовувати підтримку України як важіль в переговорах з Росією щодо припинення війни.
- Він визнав, що зупинення бойових дій є складним завданням.
Трамп знову звинувачує Байдена, а не Путіна у початку війни
На переконання майбутнього очільника Білого дому, саме питання приєднання України до Альянсу було "суттєвою частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".
Представники медіа попросили республіканця пояснити, коли саме Штати заперечували можливість вступу України в НАТО.
На переконання політика, це нібито “було завжди зрозуміло".
Трамп дав Україні гучну обіцянку
Нещодавно майбутній очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що не збирається кидати Україну напризволяще.
За словами політика, він планує використати підтримку України з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.
Ба більше, республіканець публічно визнав, що зупинити війну, яку веде Росія, виявилося не так просто, як йому раніше здавалося.
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