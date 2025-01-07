Вступ України в НАТО. Трамп виступив з новою скандальною заявою

Майбутній президент США Дональд Трамп поскаржився, що чинний американський лідер Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО. Ба більше, республіканець додав, що "може зрозуміти почуття" Росії з цього приводу.

Трамп знову звинувачує Байдена, а не Путіна у початку війни

На переконання майбутнього очільника Білого дому, саме питання приєднання України до Альянсу було "суттєвою частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

І десь у цей час Байден сказав: "Ні, вони (українці. — ред.) повинні мати можливість приєднатися до НАТО". Що ж, тоді в Росії дехто зʼявляється на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього питання, — цинічно заявив Дональд Трамп. Поширити

Представники медіа попросили республіканця пояснити, коли саме Штати заперечували можливість вступу України в НАТО.

На переконання політика, це нібито “було завжди зрозуміло".

Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО”. Дональд Трамп Майбутній президент США

Трамп дав Україні гучну обіцянку

Нещодавно майбутній очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що не збирається кидати Україну напризволяще.

За словами політика, він планує використати підтримку України з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.

Я хочу досягти угоди, — сказав він, — і єдиний спосіб досягти угоди — це не покидати Україну. Поширити

Ба більше, республіканець публічно визнав, що зупинити війну, яку веде Росія, виявилося не так просто, як йому раніше здавалося.