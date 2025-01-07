Все будет очень хорошо. Трамп раскрыл часть своего плана

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что одной из важнейших частей его плана является улучшение отношений с Китаем.

Трамп хочет возобновить дружеские отношения с Китаем

По словам республиканца, он и глава КНР Си Цзиньпин уже успели пообщаться через своих представителей.

Именно поэтому будущий руководитель Белого дома выразил уверенность, что им удастся найти общий язык.

Дональд Трамп не скрывает, что считает китайского лидера сильным и властным человеком, которого якобы уважают в КНР.

И я думаю, что у нас, вероятно, у нас будет очень хорошо. Но вы знаете, что это должна быть улица с двусторонним движением. Дональд Трамп Президент США

Несмотря на это, лидер-республиканцев в очередной раз повторил обвинения в том, что Китай "обворовывает" США в экономическом плане.

Кстати, недавно стало известно, что команда Дональда Трампа передала приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину на инаугурацию, но тот, по информации СМИ, отказался.

Как в Китае отреагировали на заявления Трампа

Министерство иностранных дел КНР дало понять, что официальный Пекин придал большое значение высказываниям будущего президента США.

Китайские дипломаты уверяют, что настроены способствовать "стабильному, здоровому и устойчивому развитию экономических и торговых отношений".

Спикер китайского внешнеполитического ведомства не подтвердил, контактировали ли Трамп и Си Цзиньпин.

Несмотря на это, он добавил, что коммуникация между Вашингтоном и Пекином поддерживается разными способами.

Что важно понимать, Трамп заявил, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.