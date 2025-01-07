"Почему Володя так себя ведет?". Лукашенко придумал новую ложь о Зеленском

Лукашенко не может успокоиться после громкого заявления Зеленского

Нелегитимный президент РБ неожиданно для всех начал утверждать, что у него с лидером Украины всегда были "хорошие отношения".

Лукашенко игнорирует тот факт, что с территории его страны началось масштабное наступление российских войск на север Украины 24 февраля 2022 года.

Почему Володя Зеленский так себя ведет? Мы ведь нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего ему не хватает? Ему дают команду. Или нужно всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну? Александр Лукашенко Беларуский диктатор

Комментируя собственные выдумки, приспешник Путина добавил, что сделает все возможное, чтобы Беларусь никогда не знала, что такое война.

Лукашенко также озвучил прогноз, что его страна не выдержит подобного развития событий, ведь это станет для нее “тяжелой ситуацией”.

Более того, политик цинично заявил, что его диктатура лучше, чем демократия в Украине.

Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь учит нас и церковь. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам нужно выстоять. Пусть говорят, что у нас здесь диктатура, еще что-нибудь. Слушайте лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине, — цинично добавил Лукашенко. Поделиться

Зеленский рассказал о звонке Лукашенко

Недавно украинский лидер подтвердил, что на второй-третий день полномасштабной войны Александр Лукашенко сам позвонил ему по телефону.

Как оказалось, последний извинялся за удары по Украине российских ракет с беларуской территории и предлагал ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

Несколько позже, через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинялся. Он говорил: "Это не я. С моей территории пускали ракеты, и пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели. Он говорил: "Я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин"… Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, он не поверил в искренность Лукашенко и назвал последнего убийцей.

Реагируя на это, беларуский диктатор пытался склонить Зеленского к капитуляции.