"Почему Володя так себя ведет?". Лукашенко придумал новую ложь о Зеленском

Беларуский диктатор Александр Лукашенко начал цинично врать, что кто-то дает команду украинскому лидеру Владимиру Зеленскому втянуть Беларусь в войну.
Главные тезисы
- Лукашенко утверждает, что Беларусь не выдержит, если ей придется вести войну.
- Зеленский раскрыл неожиданные детали разговора с Лукашенко.
- Беларуский диктатор пытался склонить Украину к капитуляции в первые дни полномасштабного вторжения РФ.
Лукашенко не может успокоиться после громкого заявления Зеленского
Нелегитимный президент РБ неожиданно для всех начал утверждать, что у него с лидером Украины всегда были "хорошие отношения".
Лукашенко игнорирует тот факт, что с территории его страны началось масштабное наступление российских войск на север Украины 24 февраля 2022 года.
Комментируя собственные выдумки, приспешник Путина добавил, что сделает все возможное, чтобы Беларусь никогда не знала, что такое война.
Лукашенко также озвучил прогноз, что его страна не выдержит подобного развития событий, ведь это станет для нее “тяжелой ситуацией”.
Более того, политик цинично заявил, что его диктатура лучше, чем демократия в Украине.
Зеленский рассказал о звонке Лукашенко
Недавно украинский лидер подтвердил, что на второй-третий день полномасштабной войны Александр Лукашенко сам позвонил ему по телефону.
Как оказалось, последний извинялся за удары по Украине российских ракет с беларуской территории и предлагал ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.
По словам главы государства, он не поверил в искренность Лукашенко и назвал последнего убийцей.
Реагируя на это, беларуский диктатор пытался склонить Зеленского к капитуляции.
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