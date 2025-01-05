"Да п*херу". Зеленский жестко упрекнул подписантов Будапештского меморандума

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украине для прекращения войны должны предоставить действительно надежные гарантии безопасности не только "на бумаге", ведь у Киева есть горький опыт, когда гарантам Будапештского мемоандума было "похеру" на Украину.
Главные тезисы
- Зеленский назвал причину провала Будапештского меморандума в контексте войны.
- Президент отметил отсутствие реальных гарантий безопасности для Украины со стороны союзников.
- Зеленский вспомнил о Меркель, а также о том, как она заблокировала Украине путь в НАТО.
Зеленский подчеркнул, что не собирается доверять пустым обещаниям
Глава государства обращает внимание на то, что в Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины, однако они не спасли ее от нескольких вторжений России.
По его словам, сразу после того, как была оккупирована часть Донбасса и Крыма, Украина отправила 3 раза в течение нескольких лет письма всем гарантерам безопасности, всем членам Будапештского меморандума.
Согласно документу Киев мог рассчитывать на срочные консультации, однако даже на них никто не приехал.
В 2022 году ничего не изменилось
Владимир Зеленский подчеркнул, что в феврале 2022 года, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению, также были отправлены письма, однако и на этот раз на них никто не ответил.
Кроме того, глава государства признался, что считает историю с гарантиями безопасности для Украины "поездом с макулатурой", вторым вагоном которого были Минские договоренности.
Украинский лидер также напомнил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель "заставила всех не дать Украине приглашение в НАТО" на саммите в Бухаресте 2008 года.
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