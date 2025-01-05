"Да п*херу". Зеленский жестко упрекнул подписантов Будапештского меморандума
Категория
Украина
Дата публикации

"Да п*херу". Зеленский жестко упрекнул подписантов Будапештского меморандума

Офис Президента Украины
Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украине для прекращения войны должны предоставить действительно надежные гарантии безопасности не только "на бумаге", ведь у Киева есть горький опыт, когда гарантам Будапештского мемоандума было "похеру" на Украину.

Главные тезисы

  • Зеленский назвал причину провала Будапештского меморандума в контексте войны.
  • Президент отметил отсутствие реальных гарантий безопасности для Украины со стороны союзников.
  • Зеленский вспомнил о Меркель, а также о том, как она заблокировала Украине путь в НАТО.

Зеленский подчеркнул, что не собирается доверять пустым обещаниям

Глава государства обращает внимание на то, что в Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины, однако они не спасли ее от нескольких вторжений России.

Сначала три самых главных гарантера безопасности для Украины, три стратегических друга и партнера Украины — США, Россия, Британия. Франция и Китай присоединились. Было 5 государств… Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверение"… Это же величайшие государства, это ядерная пятерка. Сейчас надо бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму…

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, сразу после того, как была оккупирована часть Донбасса и Крыма, Украина отправила 3 раза в течение нескольких лет письма всем гарантерам безопасности, всем членам Будапештского меморандума.

Согласно документу Киев мог рассчитывать на срочные консультации, однако даже на них никто не приехал.

Все должны быть на консультациях, все должны приехать срочно — Америка, Россия, Франция, Китай. Кто-то приехал? Нет. Кто-то ответил на эти письма официальные? Кто-то консультации провел? Нет. Почему? Да похеру. Это же понятно на русском? Вот как на русском было похеру, так и всем остальным гарантам было похеру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности.

В 2022 году ничего не изменилось

Владимир Зеленский подчеркнул, что в феврале 2022 года, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению, также были отправлены письма, однако и на этот раз на них никто не ответил.

Кроме того, глава государства признался, что считает историю с гарантиями безопасности для Украины "поездом с макулатурой", вторым вагоном которого были Минские договоренности.

Здесь уже США не было. Тогда был Обама, ему было просто неинтересно, что с Украиной и где она находится.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины.

Украинский лидер также напомнил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель "заставила всех не дать Украине приглашение в НАТО" на саммите в Бухаресте 2008 года.

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