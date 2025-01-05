Дроны атакуют Курск с разных сторон на фоне нового наступления ВСУ — видео

Вечером 5 января началась атака ударных дронов на Курск, которая продолжается в рамках нового наступления Сил обороны Украины на вражеской территории.
Главные тезисы
- Российский Курск снова попал под удар дронов.
- Местные жители и телеграмм-каналы распространили десятки видеоподтверждений.
- Кроме того, 5 января в Курской области России началось новое наступление Сил обороны Украины.
Беспилотники атакуют Курск — что известно
Оперативный штаб Курской области РФ сообщил о начале атаки ударных дронов в 19:00.
Сначала начала распространяться информация о том, что город Курск массированно атакуют БПЛА сразу с нескольких сторон.
Кроме того, местные жители и телеграмма-каналы опубликовали десятки видеоподтверждений.
Впоследствии Министерство обороны РФ заявило, что в период с 15.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО якобы уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской.
Впоследствии информация была обновлена, и российское оборонное ведомство заявило уже об 11 сбитых дронах.
Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко показал, что сейчас происходит в Курске:
Новое наступление ВСУ на Курщине — что известно
Наступательные действия Сил обороны Украины начались в Курской области России ночью 5 января.
Бойцы ВСУ продвинулись со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.
В стране-агрессорке паникуют из-за того, что украинские воины собрали для нового наступления “6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область ”.
Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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