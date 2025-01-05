Дроны атакуют Курск с разных сторон на фоне нового наступления ВСУ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Дроны атакуют Курск с разных сторон на фоне нового наступления ВСУ — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Вечером 5 января началась атака ударных дронов на Курск, которая продолжается в рамках нового наступления Сил обороны Украины на вражеской территории.

Главные тезисы

  • Российский Курск снова попал под удар дронов.
  • Местные жители и телеграмм-каналы распространили десятки видеоподтверждений.
  • Кроме того, 5 января в Курской области России началось новое наступление Сил обороны Украины.

Беспилотники атакуют Курск — что известно

Оперативный штаб Курской области РФ сообщил о начале атаки ударных дронов в 19:00.

Сначала начала распространяться информация о том, что город Курск массированно атакуют БПЛА сразу с нескольких сторон.

Фото: скриншот

Кроме того, местные жители и телеграмма-каналы опубликовали десятки видеоподтверждений.

Впоследствии Министерство обороны РФ заявило, что в период с 15.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО якобы уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской.

Впоследствии информация была обновлена, и российское оборонное ведомство заявило уже об 11 сбитых дронах.

Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко показал, что сейчас происходит в Курске:

Новое наступление ВСУ на Курщине — что известно

Наступательные действия Сил обороны Украины начались в Курской области России ночью 5 января.

Бойцы ВСУ продвинулись со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

В стране-агрессорке паникуют из-за того, что украинские воины собрали для нового наступления “6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область ”.

Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает, — заявил он.

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