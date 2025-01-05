Солдаты РФ убили мужчину в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ убили мужчину в Херсонской области

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
ГСЧС
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5 января российские захватчики обстреляли Антоновку в пригороде Херсона – погиб мужчина, еще один гражданский был ранен.

Главные тезисы

  • Российские захватчики обстреляли Антоновку в Херсонской области, что привело к гибели одного мужчины и ранению других гражданских.
  • В результате вражеских атак на Херсон и пригород пострадали восемь человек.

Россияне продолжают терроризировать Херсонщину

О ситуации в области рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В больнице скончался мужчина, который сегодня попал под российские обстрелы в Антоновке, — сообщил он.

По словам Прокудина, врачи до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Сейчас личность погибшего устанавливают, — добавил глава Херсонской ОВА.

Стоит отметить, что в 16:58 стало известно, что в результате обстрела Антоновки у 58-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение ног.

В 17:32 Херсонская ОВА заявила о еще одном мужчине, попавшем под российский удар в Антоновке. У него минно-взрывная травма, обломочное ранение ног и туловища. Какой из них позже умер, пока неизвестно.

Что известно о последствиях атак России на Херсон

Из-за вражеских атак на город и пригород в течение 5 января ранены восемь человек.

Сообщается, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона — двое мужчин 65 и 67 лет доставлены в больницу из пригорода с минно-взрывными травмами и обломочными ранениями.

Позже из-за обстрела РФ Корабельного района пострадала 56-летняя женщина. Сейчас она госпитализирована с взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой, контузией, обломочным ранением.

Кроме того, сообщается, что во вражеский обстрел в Днепровском районе примерно в 10.00 попал 49-летний херсонец. У него минно-взрывная травма и контузия.

Впоследствии россияне атаковали маршрутный автобус, люди не пострадали.

Фото: скриншот

Позже стало известно, что 84-летняя херсонка получила минно-взрывную травму и обломочное ранение бедра из-за вражеской атаки.

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