Солдаты РФ убили мужчину в Херсонской области

5 января российские захватчики обстреляли Антоновку в пригороде Херсона – погиб мужчина, еще один гражданский был ранен.

Россияне продолжают терроризировать Херсонщину

О ситуации в области рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В больнице скончался мужчина, который сегодня попал под российские обстрелы в Антоновке, — сообщил он. Поделиться

По словам Прокудина, врачи до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Сейчас личность погибшего устанавливают, — добавил глава Херсонской ОВА. Поделиться

Стоит отметить, что в 16:58 стало известно, что в результате обстрела Антоновки у 58-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение ног.

В 17:32 Херсонская ОВА заявила о еще одном мужчине, попавшем под российский удар в Антоновке. У него минно-взрывная травма, обломочное ранение ног и туловища. Какой из них позже умер, пока неизвестно.

Что известно о последствиях атак России на Херсон

Из-за вражеских атак на город и пригород в течение 5 января ранены восемь человек.

Сообщается, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона — двое мужчин 65 и 67 лет доставлены в больницу из пригорода с минно-взрывными травмами и обломочными ранениями.

Позже из-за обстрела РФ Корабельного района пострадала 56-летняя женщина. Сейчас она госпитализирована с взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой, контузией, обломочным ранением. Поделиться

Кроме того, сообщается, что во вражеский обстрел в Днепровском районе примерно в 10.00 попал 49-летний херсонец. У него минно-взрывная травма и контузия.

Впоследствии россияне атаковали маршрутный автобус, люди не пострадали.

Фото: скриншот