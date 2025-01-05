Солдаты РФ убили мужчину в Херсонской области

5 января российские захватчики обстреляли Антоновку в пригороде Херсона – погиб мужчина, еще один гражданский был ранен.
Главные тезисы
- Российские захватчики обстреляли Антоновку в Херсонской области, что привело к гибели одного мужчины и ранению других гражданских.
- В результате вражеских атак на Херсон и пригород пострадали восемь человек.
Россияне продолжают терроризировать Херсонщину
О ситуации в области рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По словам Прокудина, врачи до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.
Стоит отметить, что в 16:58 стало известно, что в результате обстрела Антоновки у 58-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение ног.
В 17:32 Херсонская ОВА заявила о еще одном мужчине, попавшем под российский удар в Антоновке. У него минно-взрывная травма, обломочное ранение ног и туловища. Какой из них позже умер, пока неизвестно.
Что известно о последствиях атак России на Херсон
Из-за вражеских атак на город и пригород в течение 5 января ранены восемь человек.
Сообщается, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона — двое мужчин 65 и 67 лет доставлены в больницу из пригорода с минно-взрывными травмами и обломочными ранениями.
Кроме того, сообщается, что во вражеский обстрел в Днепровском районе примерно в 10.00 попал 49-летний херсонец. У него минно-взрывная травма и контузия.
Впоследствии россияне атаковали маршрутный автобус, люди не пострадали.
Позже стало известно, что 84-летняя херсонка получила минно-взрывную травму и обломочное ранение бедра из-за вражеской атаки.
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