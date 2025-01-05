Солдати РФ убили чоловіка у Херсонській області

5 січня російські загарбники обстріляли Антонівку в передмісті Херсона - загинув чоловік, ще один цивільний був поранений.
Головні тези:
- Російські загарбники обстріляли Антонівку в Херсонській області, що призвело до загибелі одного чоловіка та поранення інших цивільних.
- У результаті ворожих атак на Херсон та передмістя постраждали восьмеро людей.
Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину
Про ситуацію в області розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За словами Прокудіна, лікарі до останнього боролись за його життя, однак травми виявились надто тяжкими.
Варто зазначити, що о 16:58 стало відомо, що внаслідок обстрілу Антонівки у 58-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг.
О 17:32 Херсонська ОВА заявила про ще одного чоловіка, який потрапив під російський удар в Антонівці. В нього мінно-вибухова травма, уламкове поранення ніг та тулуба. Який з них пізніше помер, наразі невідомо.
Що відомо про наслідки атак Росії на Херсон
Через ворожі атаки на місто та передмістя протягом 5 січня поранені восьмеро людей.
Повідомляється, що окупанти скинули вибухівку з дрона — двох чоловіків 65 і 67 років доправлено до лікарні з передмістя з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями.
Окрім того, повідомляється, що під ворожий обстріл у Дніпровському районі приблизно о 10.00 потрапив 49-річний херсонець. У нього мінно-вибухова травма та контузія.
Згодом росіяни атакували маршрутний автобус, люди не постраждали.
Пізніше стало відомо, що 84-річна херсонка отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна через ворожу атаку.
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