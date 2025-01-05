Украинские воины разгромили россиян в окрестностях Торецка — видео

Оборона Торецка продолжается

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, по состоянию на 5 января в городе очень хаотичная обстановка.

Дело в том, что российская пехота проникает вглубь Торецка и пытается прятаться и закрепляться по домам.

Тем не менее, украинские защитники делают все возможное, чтобы находить вражеские силы и ликвидировать их.

Это не так просто делать из-за плотной застройки и большого количества российской пехоты.

DeepState обнародовал видео, на котором виден процесс поражения солдат РФ в окрестностях Торецка:

К слову, 3 января боец ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что ситуация на Орловском направлении, недалеко от Торецка, стабильная.

По его словам, полоса обороны уже более двух месяцев не двигается на этом направлении.

Главная причина — армия РФ не может потянуть такое количество наступательных действий.

Есть четыре приоритетных для них направления наступления — Кураховский, Покровский, Часов Яр и Торецк. Нам пришлось сесть в более-менее подготовленные качественно позиции, где врага удается сдерживать, — объяснил Иевлев. Поделиться

Силы обороны Украины начали новое наступление на фронте

Об этом стало известно утром 5 января. Как оказалось, наступательные действия воинов ВСУ стартовали в Курской области России.

Согласно последним данным, украинские воины продвинулись со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

В России сразу начали жаловаться, что Силы обороны Украины собрали для нового наступления "6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область" .

Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.