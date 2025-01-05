Українські воїни розгромили росіян на околицях Торецька — відео

5 січня Сили оборони України змогли успішно уразити російських загарбників на західних околицях міста Торецьк.
Головні тези:
- Українські воїни роблять все можливе, щоб захистити Торецьк.
- Робити це вкрай складно через щільну забудову і велику кількість російської піхоти.
- 5 січня Сили оборони України розпочали новий наступ у Курській області Росії.
Оборона Торецька триває
Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, станом на 5 січня місті дуже хаотична обстановка.
Річ у тім, що російська піхота просочується углиб Торецька і намагається ховатися і закріплятися по будинках.
Попри це, українські захисники роблять все можливе, щоб вишукувати ворожі сили і ліквідовувати їх.
Це не так просто робити через щільну забудову і велику кількість російської піхоти.
DeepState оприлюднив відео, на якому видно процес ураження солдатів РФ на околицях Торецька:
До слова, 3 січня боєць ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що ситуація на Орлівському напрямку, неподалік Торецька, стабільна.
За його словами, смуга оборони вже понад 2 місяці не рухається на цьому напрямку.
Головна причина — армія РФ не може потягнути таку кількість наступальних дій.
Сили оборони України розпочали новий наступ на фронті
Про це стало відомо вранці 5 січня. Як виявилося, наступальні дії воїнів ЗСУ стартували у Курській області Росії.
Згідно з останніми даними, українські воїни просунулися з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.
У Росії одразу почали бідкатися, що Сили оборони України зібрали для нового наступу “6 бригад і наступають бронетанковими групами у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутора Бердін уздовж траси 38К-004, а також атакували російські позиції у селі Пушкарне, Курська область”.
Інформацію про наступ ЗСУ підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
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