Дрони атакують Курськ з різних сторін на тлі нового наступу ЗСУ — відео

Ввечері 5 січня розпочалася атака ударних дронів на Курськ, яка триває у межах нового наступу Сил оборони України на ворожій території.

Безпілотники атакують Курськ — що відомо

Оперативний штаб Курської області РФ повідомив про початок атаки ударних дронів о 19:00.

Спочатку почала ширитися інформація про те, що місто Курськ масовано атакують БпЛА одразу з кількох боків.

Фото: скриншот

Окрім того, місцеві мешканці та телеграм-канали опублікували десятки відеопідтверджень.

Згодом Міністерство оборони РФ заявило, що у період з 15.00 до 18.00 черговими засобами ППО нібито знищено чотири українські безпілотні літальні апарати: три БПЛА — над територією Бєлгородської області та один — над територією Курської.

Згодом інформація була оновлено, і російське оборонне відомство заявило вже про 11 збитих дронів.

Український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко показав, що наразі відбувається в Курську:

Новий наступ ЗСУ на Курщині — що відомо

Наступальні дії Сил оборони України розпочалися у Курській області Росії вночі 5 січня.

Бійці ЗСУ просунулися з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

У країні-агресорці панікують через те, що українські воїни зібрали для нового наступу “6 бригад і наступають бронетанковими групами у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутора Бердін уздовж траси 38К-004, а також атакували російські позиції у селі Пушкарне, Курська область”.

Інформацію про наступ ЗСУ підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.