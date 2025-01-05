"Та п*херу". Зеленський жорстко дорікнув підписантам Будапештського меморандуму
Категорія
Україна
Дата публікації

"Та п*херу". Зеленський жорстко дорікнув підписантам Будапештського меморандуму

Офіс Президента України
Зеленський
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Глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україні для припинення війни повинні надати дійсно надійні гарантії безпеки не лише "на папері", адже у Києва є гіркий досвід, коли гарантам Будапештського мемоандуму було "похеру" на Україну.

Головні тези:

  • Зеленський назвав причину провалу Будапештського меморандуму в контексті війни.
  • Президент вказав на відсутність реальних гарантій безпеки для України з боку союзників.
  • Зеленський згадав про Меркель, а також те, як вона заблокувала Україні шлях в НАТО.

Зеленський наголосив, що не збирається довіряти пустим обіцянкам

Глава держави звертає увагу на те, що в Будапештському меморандумі були гарантії безпеки для України, однак вони не врятували її від кількох вторгнень Росії.

Спочатку три найголовніші гарантери безпеки для України, три стратегічні друзі і партнери України — США, Росія, Британія. Франція і Китай доєдналися. Було 5 держав… Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки. Було написано "запевнення"… Це ж найбільші держави, це ядерна п'ятірка. Зараз треба було б знайти всіх цих людей, хто все це придумав, і просто посадити їх в тюрму…

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, одразу після того, як була окупована частина Донбасу і Криму, Україна відправила 3 рази впродовж кількох років листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму.

Згідно з документом, Київ міг розраховувати на термінові консультації, однак навіть на них ніхто не приїхав.

Всі повинні бути на консультаціях, всі повинні приїхати, повинні зустрітися терміново — Америка, Британія, Росія, Франція, Китай.Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці листи офіційні? Хтось консультації провів? Ні. Чому? Та похеру. Це ж зрозуміло російською? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам було похеру на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки".

У 2022 нічого не змінилося

Володимир Зеленський наголосив, що в лютому 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, також були відправлені листи, однак і цього разу на них ніхто не відповів.

Окрім того, глава держави зізнався, що вважає історію з гарантіями безпеки для України "потягом з макулатурою", другим вагоном якого були Мінські домовленості.

Тут уже США не було. Тоді був Обама, йому було просто нецікаво, що з Україною і де вона знаходиться.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України.

Український лідер також нагадав, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель "змусила всіх не дати Україні запрошення в НАТО" на саміті в Бухаресті 2008 року.

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