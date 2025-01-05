"Та п*херу". Зеленський жорстко дорікнув підписантам Будапештського меморандуму

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україні для припинення війни повинні надати дійсно надійні гарантії безпеки не лише "на папері", адже у Києва є гіркий досвід, коли гарантам Будапештського мемоандуму було "похеру" на Україну.
Головні тези:
- Зеленський назвав причину провалу Будапештського меморандуму в контексті війни.
- Президент вказав на відсутність реальних гарантій безпеки для України з боку союзників.
- Зеленський згадав про Меркель, а також те, як вона заблокувала Україні шлях в НАТО.
Зеленський наголосив, що не збирається довіряти пустим обіцянкам
Глава держави звертає увагу на те, що в Будапештському меморандумі були гарантії безпеки для України, однак вони не врятували її від кількох вторгнень Росії.
За його словами, одразу після того, як була окупована частина Донбасу і Криму, Україна відправила 3 рази впродовж кількох років листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму.
Згідно з документом, Київ міг розраховувати на термінові консультації, однак навіть на них ніхто не приїхав.
У 2022 нічого не змінилося
Володимир Зеленський наголосив, що в лютому 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, також були відправлені листи, однак і цього разу на них ніхто не відповів.
Окрім того, глава держави зізнався, що вважає історію з гарантіями безпеки для України "потягом з макулатурою", другим вагоном якого були Мінські домовленості.
Український лідер також нагадав, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель "змусила всіх не дати Україні запрошення в НАТО" на саміті в Бухаресті 2008 року.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-