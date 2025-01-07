"Чому Володя так поводиться?". Лукашенко вигадав нову брехню про Зеленського

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав цинічно брехати, що хтось дає команду українському лідеру Володимиру Зеленському втягнути Білорусь у війну.
Головні тези:
- Лукашенко стверджує, що Білорусь не витримає, якщо їй доведеться вести війну.
- Зеленський розкрив неочікувані деталі розмови з Лукашенком.
- Білоруський диктатор намагався схилити Україну до капітуляції ще у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.
Лукашенко не може заспокоїтися після гучної заяви Зеленського
Нелегітимний президент РБ неочікувано для всіх почав стверджувати, що у нього з лідером України завжди були “добрі стосунки”.
Лукашенко ігнорує той факт, що з території його країни почався масштабний наступ російських військ на північ України 24 лютого 2022 року.
Коментуючи власні вигадки, поплічник Путіна додав, що зробить все можливе, аби Білорусь ніколи не знала, що таке війна.
Лукашенко також озвучив прогноз, що його країна не витримає подібного розвитку подій, адже це стане для неї “важкою ситуацією”.
Ба більше, політик цинічно заявив, що його диктатура краще, ніж демократія в Україні.
Зеленський розповів про дзвінок Лукашенка
Нещодавно український лідер підтвердив, що на другий-третій день повномасштабної війни Олександр Лукашенко сам зателефонував до нього.
Як виявилося, останній вибачався за удари по Україні російських ракет із білоруської території й пропонував вдарити у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу.
За словами глави держави, він не повірив у щирість Лукашенка та назвав останнього вбивцею.
Реагуючи на це, білоруський диктатор намагався схилити Зеленського до капітуляції.
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