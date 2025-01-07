"Чому Володя так поводиться?". Лукашенко вигадав нову брехню про Зеленського
Категорія
Політика
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"Чому Володя так поводиться?". Лукашенко вигадав нову брехню про Зеленського

Лукашенко
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Джерело:  online.ua

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав цинічно брехати, що хтось дає команду українському лідеру Володимиру Зеленському втягнути Білорусь у війну. 

Головні тези:

  • Лукашенко стверджує, що Білорусь не витримає, якщо їй доведеться вести війну.
  • Зеленський розкрив неочікувані деталі розмови з Лукашенком.
  • Білоруський диктатор намагався схилити Україну до капітуляції ще у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

Лукашенко не може заспокоїтися після гучної заяви Зеленського

Нелегітимний президент РБ неочікувано для всіх почав стверджувати, що у нього з лідером України завжди були “добрі стосунки”.

Лукашенко ігнорує той факт, що з території його країни почався масштабний наступ російських військ на північ України 24 лютого 2022 року.

Чому Володя Зеленський так поводиться? Ми ж нормально з ним були, у добрих стосунках. І моя маленька сім'я також. Чого йому не вистачає? Йому дають команду. Чи потрібно всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну?

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Білоруський диктатор

Коментуючи власні вигадки, поплічник Путіна додав, що зробить все можливе, аби Білорусь ніколи не знала, що таке війна.

Лукашенко також озвучив прогноз, що його країна не витримає подібного розвитку подій, адже це стане для неї “важкою ситуацією”.

Ба більше, політик цинічно заявив, що його диктатура краще, ніж демократія в Україні.

Тому я роблю все терпляче, наполегливо, як Господь нас і церква вчать. Робимо свою справу. Час усе відбудує. Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні, — цинічно сказав Лукашенко.

Зеленський розповів про дзвінок Лукашенка

Нещодавно український лідер підтвердив, що на другий-третій день повномасштабної війни Олександр Лукашенко сам зателефонував до нього.

Як виявилося, останній вибачався за удари по Україні російських ракет із білоруської території й пропонував вдарити у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу.

Трішки пізніше, через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенком по телефону, і він вибачався. Він казав: "Це не я. З моєї території пускали ракети, і пускав Путін". Це його слова, у мене є свідки. Він казав: "Я вибачаюсь. Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін"…

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, він не повірив у щирість Лукашенка та назвав останнього вбивцею.

Реагуючи на це, білоруський диктатор намагався схилити Зеленського до капітуляції.

Я йому сказав: "Ми ніколи не воювали. Ракети прилетіли з твоєї землі, з Білорусі. Як ти допустив?". Він каже: "Ну добре, відповідай у відповідь". Я досі пам'ятаю, він мені каже: "Вдар по нафтопереробному заводу. Ти ж знаєш, як багато він для мене значить". Мозирський завод. Я йому кажу: "Ти про що кажеш? Яка відповідь?".

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